Koninklijke harmonie Steeds Beter presenteert kerstconcert

Koninklijke Harmonie Steeds Beter organiseert op dinsdag 26 december om 20 uur haar jaarlijks kerstconcert in de Sint-Laurentiuskerk in Wielsbeke. Je kan er genieten van warme harmonieuze melodieën die je laten wegdromen naar een winter wonderland in een magische avond vol muziek en gezelligheid.

“We schotelen tijdens ons kersconcert de toeschouwers een gevarieerd programma voor”, opent secretaris Jency De Clercq (34). “Kerstliederen en enkele klassiekers zullen de revue passeren. Ook een compositie van de zoon van de dirigent komt in ons programma voor. De muziekliefhebber zal niet op zijn honger blijven zitten. Er is voor elk wat wils.”

60-koppig gezelschap

“We zijn een 60-koppig gezelschap waar ik sinds 2010 deel van uitmaak”, zegt de naar Oostrozebeke uitgeweken Beveren-Leienaar.

“Dit kwam er op vraag van toenmalig dirigent Peter Valck toen ze bij de klarinetsectie versterking nodig hadden. De sfeer en de groep konden mij zodanig bekoren dat ik er nog steeds deel van uitmaak.”

“Al van mijn acht jaar ben ik gebeten door de muziekmicrobe. Het begon met notenleer en al vlug volgde de klarinet. Ik volg nu pas een tweetal jaar geen muziekles meer. Ik leerde mijn vrouw, die net als ik gepassioneerd is door muziek, in de harmonie kennen.”

“We hebben twee kindjes, dus gaan we om beurten naar de repetities. Die repetities hebben één keer per week plaats. Naar een concert toe komt daar een extra sessie bij. Muziek is voor mij een constante in mijn leven. Naast de Koninklijke Harmonie Steeds Beter ben ik ook nog actief bij KH Beveren-Leie waar ik de basklarinet ter hand neem.”

“Het concert opent zijn deuren om 19.30 uur en gaat van start om 20 uur. Het concert is in twee delen met een pauze. De bar is steeds open en in het toegangsticket is een drankje begrepen. We hopen een 250-tal muziekliefhebbers te mogen verwelkomen”, aldus Jency De Clercq.