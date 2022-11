Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem speelt herfstconcert

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november kan je in OC De Kleine Beer gaan kijken en luisteren naar het traditionele herfstconcert van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem. Sinds 2019 werkt de vereniging met een nieuwe dirigent, die zijn eigen accenten legt.

Na een aantal moeilijke jaren door onder meer de coronapandemie pakt de harmonie dit weekend voor het eerst weer uit met een volwaardig concert. Volgens secretaris Andries Vansweevelt (30) kunnen bezoekers zich verwachten aan een diverse opvoering.

“We spelen dit jaar een mengeling van typische harmoniemuziek en ook wat lichter werk. Sinds drie jaar werken we met Pieter Lagacie als dirigent en die legde de afgelopen jaren zijn eigen accenten in de uitvoering van de stukken. Je merk dat hij een andere aanpak hanteert tijdens repetities, waardoor onze muziek automatisch anders gaat klinken. We repeteren een keer per week en zijn in totaal een klein jaar bezig geweest met de voorbereidingen van dit concert.”

Kleinere optredens

De harmonie bestaat intussen uit een vijftigtal leden van alle leeftijden. “Dit is een hobby voor jong en oud. Velen denken dat dit een muziekgenre is voor ervaren muzikanten, maar dat is niet zo. We kunnen zeker nog extra leden gebruiken, bijvoorbeeld voor slagwerk.”

“Bovendien doen we ook heel wat activiteiten naast de repetities, en we drinken graag allemaal eens iets achteraf”, lacht de secretaris. In de zomer speelt de harmonie geregeld kleinere optredens en ook tijdens de viering met Kerstmis zal de Harmonie Sint-Cecilia een concert geven.

Door corona haakten heel wat sponsors van de vereniging af, waardoor de koninklijke vzw intussen ook zoekt naar nieuwe geldschieters. “We zijn volop op zoek, want we moeten ons materiaal en de partituren blijven betalen. Een partituur voor een stuk kost gemiddeld 200 euro. Als je weet dat een show meestal negen stukken telt, dan weet je dat alleen al de muziek een flinke duit kost. Extra sponsors zijn dus altijd welkom”, besluit Vansweevelt.