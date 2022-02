Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Wingene hervat repetities in leegstaande gemeentelijke bib

Na een lange verplichte stilte konden de leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in Wingene eindelijk opnieuw samen musiceren. De honger naar het muziekspelen was heel groot en de opluchting was vrijdag 28 januari even groot. De eerste gezamenlijke noten vonden plaats in hun tijdelijke, nieuwe en ruime repetitieruimte in de voormalige bibliotheek.

De bibliotheek aan het Gemeenteplein staat sinds 5 juli vorig jaar leeg. Alle boeken kregen een nieuw onderdak in het kerkgebouw op de Hille en sinds 1 augustus opende de tijdelijke bibliotheek de deur voor het publiek. Vanuit de gemeente was men op zoek om het leegstaand gebouw zinvol te benutten en dit in afwachting van de werken voor het Keizerspark die ten vroegste eind dit jaar van start zullen gaan.

Win-win situatie

“Onze bibliotheek staat leeg sinds de verhuis naar de kerk op de Hille en dit naar aanleiding van de komende werken aan het Keizerspark”, verduidelijkt schepen van Cultuur en Bibliotheek Brecht Warnez. “Na een babbel hierover op de cultuurraad bleek de harmonie Sint-Cecilia geïnteresseerd te zijn om er hun repetities te laten doorgaan. Dit betekent een win-win situatie. De muzikanten kunnen op een ruimere afstand van elkaar repeteren en de oude bibliotheek heeft zo tijdelijk een zinvolle invulling. Op vrijdag 28 januari trad de harmonie voor het eerst het gebouw binnen. Het lokte heel wat nieuwsgierigen, want nu ziet iedereen de groep repeteren en dit in het midden van ons dorp.”

Ideale repetitieruimte

Dirigent van de harmonie Michiel De Jaeger is alvast heel tevreden en dankbaar. Normaal repeteert de harmonie in de voormalige voetbalkantine, maar dit lokaal is kleiner en minder gunstig in tijden van corona. “De coronapandemie bracht al heel wat leegte met zich mee en eindelijk mogen wij opnieuw repeteren en daar is iedere muzikant heel blij om”, weet Michiel De Jaeger.

“We kregen de kans om de repetities te laten doorgaan in de leegstaande bibliotheek. Dit is een ideale oplossing en het gebouw ligt heel centraal en de grote zaal is ruim groot genoeg om voldoende afstand te houden. Momenteel repeteren wij vol overgave en dit naar aanleiding van ons komend lenteconcert”.