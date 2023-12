Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Vladslo speelt kerstconcert

De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Vladslo speelt op vrijdag 22 december om 20.30 uur onder leiding van Pieter Bernaert een concert in OC De zwaan. “Er passeren heel wat gekende melodieën”, zegt Wendy Sinnaeve, “zoals The Nightmare before Christmas, A home alone Christmas, The polar express en Highlights from Frozen. Tussendoor brengt onze verteller een spannend kerstverhaal, getiteld Wolven in de Kerstnacht.” Kaarten kun je bestellen via Wendy (0485 62 27 36) of Stefaan (0470 23 95 90 en stefaan.david2@telenet.be). Een kaartje kost 12 euro, kinderen -12 jaar mogen er gratis in. In de entreeprijs is een amarettokoffie of chocolademelk inbegrepen. (ACK)