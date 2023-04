Koninklijke Fanfare Mesen toe aan nieuw concert

De Koninklijke Fanfare Mesen speelt op zaterdag 22 april muziek uit Disney en Dreamworks. “Het is zo dat we graag veel diversiteit aan muziek willen brengen, zodat we ieders geliefde muziek wel eens aan bod laten komen”, vertelt dirigent Maxime Liefooghe.

Het laatste concert van de Koninklijke Fanfare Mesen was eerder ludiek en sfeervol onder het mom van een Oberbayernfeest. “Maar eerder speelden we ook al eens filmmuziek, een pop- en rockconcert met toppers als Michael Jackson, Phil Collins en zelfs Dimitri Vegas & Like Mike, en we blikten ook nog terug op een concert waar oorlog het thema was. Hier waren nummers als Pearl Harbour en The Last Samurai de toppers.”

Deze keer neemt de Mesense muziekvereniging Disney en Dreamworks als thema. “Inmiddels hebben we allemaal kinderen en we zijn natuurlijk zelf ook kind geweest. Als er nu twee filmmakers zijn die veel kinderen leuke herinneringen brachten, zijn het wel Disney en Dreamworks. Die films hebben meestal ook mooie en herkenbare muziek. Veel mensen kennen dan ook de deuntjes van pakweg Sneeuwwitje of de Leeuwenkoning nog steeds uit het hoofd. Nu gaan we zowel Dreamworks als Disney betrekken en zal het programma bestaan uit toppers uit de voorbije tien jaar met een aantal klassiekers. Zo komen onder meer Cars, Shrek, Brave, Vaiana, The Prince of Egypt en Encanto aan bod.”

Afwerking

Het werd in de aanloop naar het concert hard werken voor de muzikanten. “Disney en Dreamworks maken mooie muziek, maar die is niet altijd simpel om te spelen. De ene vloekt al wat meer op dat soort muziek dan de andere, maar het mooie is dat iedereen leert van elkaar en echt stappen vooruit zet. We groeien momenteel mooi in aantal muzikanten, maar ook het niveau willen we stapsgewijs wat opkrikken. We hoeven geen professioneel orkest te worden, maar die spanning om klaar te geraken voor een concert, en dan de fierheid die iedereen nadien mag delen is fantastisch leuk.” Naar de exacte uitwerking van het concert heeft de Mesense dirigent nog het raden.

“Met de kleine details die ik al mocht vernemen, zullen ze met decoratie en video-animaties weer voor een prachtige afwerking zorgen. We hebben wel een fantastische werkgroep, een aantal gemotiveerde muzikanten, die zich keer op keer bezighouden met de organisatie en inkleding van zo’n concert.” (MDN)

Zaterdag 22 april om 20 uur in ’t Oud Schooltje Mesen. 8 euro in voorverkoop, 10 euro de avond zelf, glaasje inbegrepen.