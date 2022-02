Koningin Mathilde woont concert bij in Brugge

Donderdagavond was Koningin Mathilde te gast in het Brugse concertgebouw. Al moest iedereen wel wat geduld hebben, want het concert begon wat later omdat de koningin in de file op de E40 stond.

Voor de twintigste verjaardag van het Brugse concertgebouw werd een voorstelling verzorgd door de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

Ook Koningin Mathilde was van de partij. De koningin volgde het concert aan de zijde van Patrick Moenaert. Toen het concertgebouw geopend werd, was hij de Brugse burgervader.

Al moesten de aanwezigen wel wachten op de koningin. Zij stond in de file op de E40, waardoor het concert wat later begon.