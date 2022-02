Koning Filip ontvangt Arno op Koninklijk Paleis

Zanger Arno Hintjens werd maandag ontvangen door koning Filip op het Koninklijk Paleis in Brussel.

De zanger is al een hele tijd ziek en werkte onlangs twee concerten af in de AB. Maandagavond staat hij een voorlopig laatste keer in de Brusselse concerttempel.

Ook in Oostende staan er twee concerten gepland. Aflopen zaterdag gaf Arno een ongelofelijk optreden in zijn moederstad. Het was het eerste van twee concerten in het Kursaal. Vrijdag 25 februari staat de laatste show gepland. De tickets vlogen dan ook in geen tijd de deur uit, want de bekende artiest is ziek. Hij vecht tegen pancreaskanker.

Arno wilde toch graag nog eens optreden en liet al enkele keren weten dat hij “binnenkort zijn moeder zal bezoeken in de hemel”. De timing van Arno’s bezoek aan koning Filip lijkt dus niet toevallig. “Een icoon van de Belgische rockmuziek”, noemt het Paleis hem.

🎤 De Koning ontvangt muzikant en icoon van de Belgische rockmuziek, @arnoofficiel, beter gekend als #Arno, in audiëntie in het Koninklijk Paleis te Brussel.

🎙️ Le Roi reçoit l’icône de la scène musicale belge, #ArnoHintjens, alias « Arno », au Palais Royal de Bruxelles. pic.twitter.com/ZIdUhCUKsa — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) February 21, 2022