Komense jazzclub viert 10-jarig bestaan

Van een jongensdroom tot een iconische plaats met een internationale reputatie. De Komense Open Music Jazz Club vierde haar 10de verjaardag en stoomt zich klaar voor de toekomst. “Van lokaal talent tot internationale kleppers? Hier vinden ze allemaal een podium” lacht voorzitter Jean-Jacques Vandenbroucke.

Opzwepende beats uit de contrabas, vingers die op een bijna magische manier over de snaren van de gitaar dwarrelen of een trompetvirtuoos die de zaal stil krijgt. Het zijn zaken die in de Open Music Jazz Club niet ongewoon zijn. 10 jaar geleden werden de eerste events georganiseerd en ondertussen is de plaats een echte incontournable geworden. “Ik heb altijd al een passie voor jazzmuziek gehad en bezocht verschillende clubs in het buitenland”, lacht Jean-Jacques. “Ik was in het verleden actief als advocaat en in de politiek maar toen ik besloot het kalmer aan te gaan doen, had ik plots heel wat tijd over. Die tijd wilde ik gebruiken om jazzmuziek een platform te bieden. Clubs zoals in het buitenland bestonden hier niet, dus werd besloten om er zelf eentje te starten. In de eerste jaren hadden we geen echte, vaste plaats en dus trokken we van zaal naar zaal. Ons eerste evenement was trouwens op het dorpsfeest ‘Passion des terroirs’, waar Steve Houben de pannen van het dak speelde. We bleven groeien en trokken ook bluesmuzikanten aan, allen op zoek naar een plaats om te spelen.”

Een kantelmoment was het jaar 2019, waar de club de vorm kreeg die ze vandaag nog steeds heeft. “We vonden op de Sint-Annaplaats een gebouw maar er moest veel in gebeuren”, gaat Jean-Jacques verder. “We hadden niet minder dan 600.000 euro nodig voor zowel de aankoop als de renovatie. Die zoektocht alleen al bewees hoe belangrijk de jazzclub was geworden want 76 families brachten de fondsen in een recordtijd bijeen.”

Op het succesrecept van toen zit vandaag nog geen sleet. Tijdens het verjaardagsfeest werden de toekomstplannen uit de doeken gedaan en die zijn alvast niet min. “Iedere week opnieuw een concert, van zowel lokaal als internationaal talent. Onze mailbox zit propvol met vragen en voorstellen van bands die in Komen willen optreden. Daarnaast gaan we ook aan de slag met het concept van een after-work concert, om de werkdag muzikaal af te sluiten. Het worden dus zonder twijfel erg interessante maanden en jaren die voor ons liggen, een tijd waarin de Open Music Jazz Club zal blijven verder bouwen aan haar rol als muzikale hotspot van de gemeente en ver daarbuiten.”