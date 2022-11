Koen Crucke staat opnieuw in de kerk tijdens traditioneel kerstconcert: “We gaan het publiek niet opzadelen met anderhalf uur kerstliederen”

De Sint-Monicakerk in De Haan vormt op zondag 18 december het decor voor het kerstconcert van Koen Crucke, die al 12 jaar zijn vaste verblijfplaats heeft in de kustgemeente. Een traditie die voor de uitbraak van het coronavirus voor het laatst plaatsvond. “In De Haan, waar ik al jaren mijn hart heb verloren, optreden, voelt altijd speciaal”, klinkt het bij de Vlaamse zanger en acteur.

Dat Koen Crucke al jaren in De Haan woont is al lang geen geheim meer. Hij blijft naar eigen zeggen Gentenaar in hart en nieren, maar heeft zijn hart verloren aan De Haan. Logisch ook dat optreden in zijn thuishaven, best wel iets speciaal heeft voor de Vlaamse zanger. “Ik heb zo’n gevleugelde uitspraak: Ik wil ooit mijn ogen sluiten in De Haan, maar wel begraven worden in Gent”, zegt Koen.

Rustig en mooi

“Ik ben hier twaalf jaar geleden terechtgekomen en dat was de beste keuze die ik ooit kon maken. Dat neemt mijn liefde voor Gent niet weg, maar ik ben hier graag. De Haan heeft iets. Ik herinner mij dat Jan, mijn echtgenoot, en ik hier tijdens de lockdown aan het wandelen waren. Het leek wel alsof we aan het wandelen waren in een postkaart. Zo rustig en mooi. Tijdens de zomermaanden kan het hier al wat drukker zijn, maar dat hoort bij wonen aan de kust. Ik weet nog toen wij hier twaalf jaar geleden kwamen wonen, dat het hier ook in de zomer nog iets rustiger was, maar mensen hebben de weg naar de kust gevonden. En ik stop me hier ook niet weg. Sommige bekende Vlamingen stoppen zich weg voor het publiek, maar het is net dat publiek waarvan wij leven. Ik word vaak herkend en staande gehouden om op de foto te gaan, maar dat hoort erbij. Ik doe dat graag. Het is dankzij die mensen dat we kunnen doen wat we graag doen.”

Koen Crucke is bekend als Meneer Spaghetti in Samson en Gert, maar bovenal is Crucke een fantastische zanger. En dat laat hij op 18 december opnieuw horen tijdens het traditionele kerstconcert in de Sint-Monicakerk. “We doen dit concert tweejaarlijks, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Daardoor is het al vier jaar geleden”, duidt Koen.

Fréderic Sempels

“De vraag om opnieuw een kerstconcert te organiseren, was echter groot. Het is een traditie geworden in De Haan. Wat mensen mogen verwachten? Er zullen natuurlijk de klassiekers zijn die voor een deel verzorgd worden door de plaatselijke Fréderic Sempels, met wie ik al jaren op het podium sta in De Haan. Fréderic was ooit een leerling van mij en heeft een hele goede stem. Daarnaast zijn er zowel Nederlands- als Engelstalige meezingers. Maar er is ook ruimte voor moderne nummers met Jaydee Hill, een talentvolle jongen van amper 16 jaar die ik leerde kennen via Louis Filon, met wie ik onlangs het liedje Helemaal Koekoek had. Ik geef jonge mensen met talent graag de kans. Zo maakt hij zijn acteerdebuut in een kortfilm die binnenkort uitkomt en stond hij veertien voorstellingen lang met mij op de Gentse feesten. We gaan het publiek heus niet opzadelen met anderhalf uur kerstliederen. (lacht) Dat zou te veel van het goede zijn. En ik mag mijn echtgenoot niet vergeten. Het hele concert wordt aaneengepraat door Jan die prachtige bindteksten en poëzie brengt.”

Borrels en glühwein

Net als de voorbije edities mag ook de plaatselijke scoutsvereniging niet ontbreken. “Zij gaan opnieuw borrels en glühwein verkopen”, gaat het verder. “Op die manier kunnen we voor die mensen ook een duit in het zakje doen. Er is plaats in de kerk voor vierhonderd mensen en ik hoor dat de kaartenverkoop momenteel goed loopt.”

Het kerstconcert in de Sint-Monicakerk start om 17 uur. Tickets kosten 20 euro en zijn te verkrijgen in het Tramhuisje De Haan, op 050 41 24 69 of via toerisme@dehaan.be.