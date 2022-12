Koen Crucke geeft kerstconcert in Sint-Monicakerk

Crucke wordt daarvoor bijgestaan door twee jonge solisten, Jaydee Hill en Fréderic Sempels.

Koen Crucke brengt straks om 17 uur een gevarieerd muzikaal kerstprogramma in de Sint-Monicakerk in De Haan. Hij wordt daarvoor bijgestaan door twee jonge solisten, Jaydee Hill en Fréderic Sempels. Door corona was het alweer even geleden dat het kerstconcert plaatsvond. “Het wordt geen typisch kerstconcert met alleen maar kerstliedjes. Mijn echtgenoot Jan zorgde bovendien voor prachtige bindteksten”, aldus Koen. De scouts van De Haan schenken voor en na het concert glühwein. “Zo kunnen zij een extra centje ophalen.” (WK)