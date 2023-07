Knokke maakt zich op voor tweede editie van Oldskool Classics

Met zijn concept ‘Oldskool Belgium’ organiseert Ben Mouling in talrijke Vlaamse steden feesten waarbij hij terugblikt op de lokale uitgaansgeschiedenis. Op 1 augustus is Knokke voor de tweede keer aan de beurt.

Met zijn succesformule gaat Ben op zoek naar de discotheken, clubs of cafés en deejays die furore maakten tijdens de vorige decennia. De eerste editie in de kustgemeente was met zo’n zeshonderd gasten een schot in de roos. Getwijfeld om terug te keren naar Knokke moest Ben Mouling dan ook niet doen.

Die tweede editie vindt op 1 augustus plaats in Knokke Out in de Bronlaan in het Zoute. Staan al zeker op het programma: Bart De Graaf, Junior Grassi en Nicolas Decoster. (MM)