Knaldrang bij drumband Moorsele en Slagterij

Drumband ‘Kunst naar Vermogen’ Moorsele heeft zondag 14 muzikanten op het podium staan en wordt nog bijgestaan door het percussie-ensemble Slagterij uit Kortrijk. OC de Stekke zal klinken met hun mix van zowel melodische als ritmische slaginstrumenten.

Wannes Defraye is enthousiast, terwijl de laatste slagwerkers binnenvallen voor de repetitie. “We zijn gegroeid uit het trommelkorps van de harmonie. Die begeleidden vroeger het muziek op straat, met de trommels de Grosse Caisse. Mensen herinneren zich dat nog wel.”

“Stap voor stap zijn we gegroeid en kwamen er andere soorten slagwerk bij. Nu hebben we marimba’s, vibrafoon, klokkenspel, xylofoon, drum en allerlei soorten slagwerk.”

De jongste is 13, de oudste al of amper een prille veertiger. De repetitie start. Warme klanken vullen de ruimte, ritmisch getik ondersteunt de zwoele sound van het hout. Verrassende muziek.

Unieke band

“Deze drumband is toch vrij uitzonderlijk. Er zijn er in onze provincie niet zoveel, zeker niet gegroeid uit een harmonie. Zo is de Slagterij een project, gegroeid uit de academie, onder leiding van Piet Deblock, die tien jaar lang onze dirigent was. Onze muzikanten schuiven ook door, ze beperken zich niet tot één instrument.”

“We brengen zondag, onder leiding van Pieterjan Seynaeve, een filmisch programma. Het gaat verder dan ritmische kracht. Er speelt piano mee, basgitaar, extra blazers en we begeleiden onze Moorseelse Alana Pruvot, die een solo brengt op klarinet.”

(HV)