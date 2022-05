Kleine Sanders viert tien jaar met nieuw album en tournee

Met een West-Vlaamse tournee en een nieuw album viert Kleine Sanders dat hij tien jaar bezig is als hiphopper. “Het is niet altijd eenvoudig geweest.”

Dylan startte als ‘Kleine Sanders’ in 2012, met kompaan Gauthier. Na twee studioalbums en een deelname aan Belgium’s Got Talent, ging hij solo als ‘Kleine X Sanders’. “Die toevoeging van de X was om me te onderscheiden. Maar het werkt niet. Als mensen mijn naam googelden, kwamen ze niet uit bij mijn nieuw werk. Voortaan doe ik het zonder X.”

De Oudenburgenaar nam nog een andere belangrijke beslissing: “Ik werkte voor mijn album ‘Danst’ met een nieuwe producer, Woebn uit Knokke. Er is geen enkele hiphop-beat te horen en ik treed buiten mijn comfortzone. De beats zijn ingeruild voor happy hardcore, drum and bass, en Russian hardbass. Iets helemaal anders dan de vorige drie cd’s die ik maakte met producer PointBlank. Ik ga nog met hem samenwerken.”

“In aanloop naar het nieuwe album bracht ik de single ‘Husky’ uit. In de clip zijn we verkleed als Russen en zwaaien we met wapens. De clip werd eind 2021 opgenomen. Nu zouden we dat niet meer doen.” Kleine Sanders heeft van de pandemie gebruikgemaakt om zijn frustraties te uiten. “Ik vind dat ze de pandemie niet goed hebben aangepakt. In het nummer ‘Fuck Corona’ richt ik me tot de premier. Maar ik spot ook met mezelf en heb nummers over de stijgende consumptieprijzen en geldproblemen.”

Clips in Tenerife

‘Danst’ wordt op 13 mei voorgesteld in Brugge. Daarna volgen optredens in Middelkerke, Waregem, Roeselare, Snellegem, Staden en Oudenburg. ” Ik had graag ook opgetreden in Oostende en ook de Paulusfeesten staan op mijn verlanglijstje. Er liggen ook al twee clips klaar. Opgenomen in Tenerife. Het klinkt chique, maar ik was er gewoon op vakantie.”

Dylan werkt volop aan de nummers voor zijn vijfde album, dat al dit najaar zal uitkomen. “In een jubileumjaar mag het iets meer zijn. Toch zijn de voorbije tien jaar niet eenvoudig geweest. Met ups en downs. De overstap naar een solocarrière was bij momenten zwaar, maar ik beklaag het mij niet. Ik leg er mijn hart en ziel in.” De cd ‘Danst’ is enkel te koop via de webshop van Kleine Sanders en kost 15 euro. De elpee kost 30 euro.