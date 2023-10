Klassiek concert voor OKAN-leerlingen KTA Brugge: “Muziek speelt een zeer belangrijke rol in hun leven”

Zaterdag 28 oktober wordt dankzij ‘Iedereen Klassiek’ opnieuw een hoogdag voor wie van klassieke muziek houdt. Samen met initiatiefnemer Klara presenteert het Concertgebouw een gevarieerd programma met vertakkingen in de hele binnenstad. In het kader van ‘Iedereen Klassiek aan huis’ brachten twee professionele muzikanten op donderdag 19 oktober een klassiek concert voor drie OKAN-groepen van KTA Brugge.

“Het is onze bedoeling om klassieke muziek voor iedereen toegankelijk te maken”, vertelt Peter Grymonprez, projectverantwoordelijke van Brugge Plus.

OKAN-klassen

“Al verschillende jaren opteren we ervoor om intieme en toegankelijke concerten te organiseren voor groepen die niet onmiddellijk de kans krijgen om een klassiek concert bij te wonen. Dit jaar organiseren we met twee ensembles een concert voor de OKAN-klassen voor anderstalige nieuwkomers van KTA Brugge en de Maricolen.”

“Daarnaast vindt er ook een concert plaats bij Viro, een organisatie voor mensen met een beperking en Ligo, een centrum voor basiseducatie. Dit was voor onze school een mooie kans om onze leerlingen in contact te brengen met een muzikale cultuur die hen niet bekend is”, vult Axel Vander Brugghen, OKAN-coördinator van KTA Brugge aan.

Nyckelharpa

“De muzikanten hebben hier ook handig op ingespeeld door tussendoor het een en ander te vertellen over het nummer dat ze brachten en de instrumenten die ze bespelen. Wellicht zullen onze leerlingen niet snel de weg naar een concertzaal vinden, maar niettemin speelt muziek een belangrijke rol in hun leven. In hun land van herkomst is traditionele volksmuziek heel belangrijk.”

Het kleinschalige concert werd tijdens de lessen Nederlands goed voorbereid. De vragen die de leerlingen na het concert aan de twee muzikanten voorlegden, waren hiervan het mooiste bewijs. Ook de muzikanten die het concert brachten, vonden het spannend en leuk om voor OKAN-leerlingen op te treden.

“We hebben met opzet het overgrote deel van onze nummers gebracht op een nyckelharpa, een instrument dat in Zweden gebruikt wordt om volksmuziek op te spelen. Op deze manier wilden we een link leggen met de vele traditionele instrumenten in de landen van herkomst van deze jongeren”, aldus Koen Vanmeerbeek.