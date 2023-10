Klara verovert zaterdag Brugge met Iedereen klassiek in gebouwen en op straat

Op zaterdag 28 oktober van 9.30 tot 19 uur klinkt er weer klassieke muziek doorheen de straten en gebouwen van Brugge. En het is feest, want Iedereen klassiek is aan de tiende editie toe. Met onder meer samen zingen en dzansen op de Markt.

Een decennium geleden sloten Klara, Stad Brugge, Brugge Plus en Concertgebouw een pact om zoveel mogelijk mensen klassieke muziek te laten ontdekken, helemaal gratis. Brugge verwacht zaterdag duizenden mensen die komen genieten van deze feesteditie. Klara brengt een keur aan orkesten, ensembles en solisten bijeen. Met Amerikaanse filmmuziek door het Brussels Philharmonic, Zot van Händel, Gershwin en Rachmaninov. Ook: dansen op Brahms en tango nuevo.

Samen zingen én dansen

Niets is leuker dan samen zingen. Daarom pakt Iedereen klassiek uit met Iedereen opera. Met wereldberoemde operakoren als Verdi’s Va, Pensiero en Libiamo en Bizets Toréador. Kom tussen 13 en 13.50 uur naar de Markt, dompel je onder in de koorsfeer en zing mee, samen met honderden andere liefhebbers.

De operakoren worden afgewisseld met beroemde opera-aria’s, gezongen door sopraan Karen Vermeiren. Zij koos de mooiste aria’s uit het repertoire van diva Maria Callas. Het Desguin Kwartet, pianist Govaart Haché en de Brugse Cantores Korenfamilie zorgen voor de begeleiding. Tom Johnson dirigeert.

Brugse musici

Wie liever danst op klassieke muziek, kan zich van 12 tot 12.30 uur en van 15 tot 15.30 uur op de Markt laten meevoeren door Johannes Brahms’ Hongaarse dans nr. 5. Zoë Demoustier maakte speciaal voor Iedereen klassiek een korte, geestige, eigentijdse en vooral heel eenvoudige choreografie. Aan Iedereen Klassiek nemen ook Brugse musici deel, onder wie de familie Dendievel, de familie Wauters en Bart Naessens.

Info: www.klara.be