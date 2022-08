Klaas Delrue van Yevgueni na optreden op Dranouter: “Afsluiten doen we straks in de feestenzone”

Zaterdagavond stond ‘het beste van het westen’ op het programma, met het beste wat de provincie op muzikaal vlak te bieden heeft. Ook een beetje het beste van West-Vlaanderen: Yevgueni. Niet in het West-Vlaams, maar de inbreng van frontman Klaas Delrue is niet te onderschatten. Zondag stonden ze al voor de vijfde keer op Dranouter. De vorige keer dateert al van 2016.

Yevgueni stond iets na vieren op het hoofdpodium van Dranouter. Ze brachten een mix van klassiekers en nummers uit de nieuwe plaats ‘Straks is ook goed’. Met die plaat slaan ze een iets andere, rustigere, weg in, maar dat vormde geen probleem voor het publiek. “We weten ondertussen al dat het niet uitmaakt wanneer we geprogrammeerd staan”, weet zanger Klaas Delrue te vertellen. “Het publiek was mee en we merkten dat de variatie in de set, tussen de rustigere nummers en oudere nummers, wel uitkwam. We deden dit ook al op de clubtour, maar op festivals is dat nog iets anders.”

“Het was fijn om hier opnieuw op het podium te staan. We stonden hier al heel vaak, maar je mag het nooit vanzelfsprekend vinden. Je weet nooit dat de mensen meer geïnteresseerd zijn in de andere naam die op hetzelfde moment geprogrammeerd staat of dat de laatste plaat tegenslaat.”

Klaas is sowieso een graag geziene gast op het festival. “Ik kom hier al van toen ik nog een kleine jongen was, ik herinner me dat ik hier ooit nog geschminkt geweest ben. Later kwam ik hier met vrienden en tegenwoordig met vrouw en kindjes. Vroeger zat heel West-Vlaanderen hier. Dat is misschien even weggeweest, maar ik merk dat het terugkomt. Jongeren zien het als een vakantie, waar ze zich meer dan kunnen amuseren. Daarnaast blijft er wel nog voldoende aanbod voor de oude folkies.”

Te gek

De zanger van Yevgueni was zaterdag ook al aanwezig, hij passeerde onder andere aan de stand van ‘Te Gek’. “Zij willen het taboe rond geestelijke gezondheid slopen. Ze proberen artiesten te betrekken die in hun nummers aandacht hebben voor het mentale. In 2010 hebben we het nummer ‘Beautiful Freak’ gecoverd en er ‘Zalige zot’ van gemaakt. Sindsdien hebben we regelmatig contact, zoals hier op het festival. Ze hebben een mooie stand die de aandacht trekt, belangrijk voor een organisatie zoals die van hen.”

Voor Klaas was het de vijfde keer met Yevgueni op het festival. © (foto EF)

De afgelopen coronajaren waren ook voor Klaas niet gemakkelijk. “Mocht er zich nu nog een pandemie voordoen, dan zou ik er direct mee stoppen en pas herbeginnen als er meer zekerheid is. Nu bleven we in het ongewisse en dat is niet gemakkelijk. Dat werd ferm onderschat door de politiek. Financiële compensatie is een ding, maar hoe ermee omgaan is iets anders. Er bleef veel tijd over om te componeren en dat lukte ook, zeker na een flinke fietstocht. Voor mij de perfecte manier om inspiratie op te doen. Als er dan iets in me opkomt, dan zing ik het meteen in. Vroeger al rijdend, maar die kwaliteit was niet zo goed”, klinkt het lachend. “Het nummer ‘Ze danst gewoon op straat’ is geboren door een meisje van rond de zestien gewoon te zien staan dansen aan de bushalte. Het gaf me een gevoel van hoop in moeilijke tijden.”

Goede reacties

“We zijn nu vooral blij dat we opnieuw kunnen optreden. De nieuwe plaat werd goed onthaald, al hadden we het nadeel dat er enorm veel releases waren, dat niet iedereen op zo’n grote hoop nieuwe albums zat te wachten. Maar over het algemeen zijn de reacties wel positief. Doordat er sowieso algemeen minder cd’s worden verkocht, hebben we de plaat ook op vinyl uitgebracht. Door corona en zo zat er wat vertraging op, waardoor we een tweede release konden doen en extra promotie. Dat was dan weer positief.”

Naast met Yevgueni, is Klaas ook nog veel bezig met aanstormend talent. “Ik organiseer nog iedere maand een open mic bij Het Depot in Leuven en ben jurylid bij Soundtrack, zo zit ik op de eerste rij voor aanstormend talent en dat is wel interessant om mee te blijven.”

Klaas samen met Guido Belcanto die zich een grote fan toont. En dat is wederzijds. © (foto EF)

Ondertussen komt Guido Belcanto erbij zitten en vertelt hoe subliem hij de klank bij het optreden vond. “Ik ben zaterdag naar het optreden van Guido gaan kijken, hij blijft een bijzonder figuur waar ik enorm veel respect voor heb. Het was niet het enige goede optreden dat ik heb gezien, ook Tindersticks, Tourist LeMC en natuurlijk het beste van het westen. Ook vanavond wil ik nog een en ander zien, maar afsluiten doe ik in de feestenzone. Die is nu voor het eerst aan de camping en ik ben er wel benieuwd naar. Maar eerst moeten de kindjes naar huis natuurlijk. We hebben een hotelletje in Poperinge gevonden. Mijn vrouw keert met de auto terug en ik dan later met de fiets. Een goeie 12 kilometer, maar het is vooral naar beneden, dat is dus goed te doen”, besluit Klaas.