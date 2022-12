KK’S Priest tweede headliner op Alcatraz 2023.

Oprichter KK Downing kondigde aan dat KK’S Priest op zaterdag 12 augustus 2023 op het Alcatraz Hard Rock & Metal Festival zal aantreden. Eerder deze week werden Cult of Luna, Psychonaut en Svalbard ook al bevestigd.

Het is de tweede headliner die bekend is voor het ondertussen legendarische festival in Kortrijk. Het is de eerste keer dat de band als headliner zal aantreden op een Europees festival.

Naast het feit dat er heel wat klassiekers zullen gebracht worden uit de discografie van Downing heeft de band nog een aantal speciale verrassingen in petto voor zijn fans. Wat die precies zijn, wilde men nog niet bekendmaken. Echter is wel al geweten dat Tim ‘Ripper’ Owens de zang voor zijn rekening zal nemen. Owens verving Rob Halford bij Judas Priest toen die tussen 1993 en 2001 solo speelde. De tweede festivaldag wordt dus een echte hoogmis voor fans van de Britse heavy metal.

De vijftiende verjaardag van Alcatraz wordt gevierd op 11, 12 en 13 augustus in Kortrijk. De verkoop van dagkaarten is vandaag gestart. Driedagentickets waren al eerder in de verkoop gegaan. Meer info op www.alcatraz.be