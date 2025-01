King Jazz uit Knokke-Heist blijft één van de huisbands van luxehotel La Réserve: “Tijdloze klasse sluit aan bij onze muziek”

Het jazztrio King Jazz uit Knokke-Heist blijft ook in 2025 één van de huisbands van luxeresort La Réserve. Met hun kenmerkende mix van toegankelijke jazz en popmuziek brengen ze een stijlvolle sfeer naar elk evenement. “La Réserve straalt een tijdloze klasse uit, en dat sluit perfect aan bij onze muziek, die toegankelijk maar toch verfijnd is”, zegt Frederik Torresan.

King Jazz is ondertussen een vaste waarde geworden. Het trio bestaat uit Frederik Torresan voor piano en zang, Chris Van de Kerckhove voor de saxofoon en Thijs De Bree aan de drums en zang. Met meer dan 15 jaar ervaring hebben ze opgetreden op diverse locaties, van West-Vlaanderen tot in Parijs. Hun repertoire varieert van jazzstandards tot eigen nummers, ideaal als achtergrondmuziek of als opwarmer voor een DJ of in combinatie met de soulband Sugar & Spice.

Luchtige jazz

En hun muziek wordt dus ook gesmaakt door de gasten van La Réserve in Knokke, het vijfsterrenhotel van Marc Coucke en Bart Versluys. Na een succesvolle reeks optredens in 2024 staan ook voor 2025 opnieuw verschillende avonden in La Réserve gepland. De samenwerking is volgens de band een match made in heaven. “La Réserve straalt een tijdloze klasse uit, en dat sluit perfect aan bij onze muziek, die toegankelijk maar toch verfijnd is,” vertelt Frederik Torresan. “We brengen luchtige jazz die past bij de ontspannen, luxueuze sfeer van de cocktailbar en het hotel. De positieve reacties die we telkens krijgen, maken het optreden hier extra bijzonder. Mensen waarderen dat ze in zo’n prachtige setting livemuziek kunnen beleven, zonder dat het te zwaar aanvoelt.”

“Onze optredens worden gesmaakt door een breed publiek: van hotelgasten die genieten van een avondje uit tot lokale bezoekers die speciaal voor de muziek komen,” pikt Chris Van de Kerckhove in. “Het is deze diversiteit in ons publiek die elke avond uniek maakt.”

Zowel particulieren als bedrijven kunnen King Jazz boeken voor evenementen. Meer informatie over hun optredens en boekingen is te vinden op hun website: kingjazz.be. (MM)