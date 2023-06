King Hiss neemt afscheid op Grensrock 2023

De affiche voor Grensrock 2023 is er eentje om wederom de vingers bij af te likken. Een naam die meteen in het oog springt is die van King Hiss. Op 23 juni staan ze immers voor de laatste keer op de planken. “Het verhaal van King Hiss begon in Menen en zal ook hier eindigen”, verduidelijkt frontman Jan Coudron.

Passages op Graspop, Pukkelpop en zelfs een aanwezigheid in de Zwaarste Lijst van StuBru. King Hiss kun je zonder veel aarzelen gaan labelen als een grote naam binnen de Belgische metalwereld. Hun 5 albums konden keer op keer rekenen op lovende commentaren en ze stonden keer op keer garant voor een meute fans die de concertzalen in een figuurlijke lichterlaaie zetten. Na een waanzinnige carrière van 10 jaar besloot de band er echter een einde aan te breien, een onrechtstreeks gevolg van de coronacrisis en het totaalverbod op concerten. Ze trokken nog een laatste keer op tournee en kozen voor het podium van Grensrock als afsluiter.

“Niet geheel toevallig”, lacht Jan Coudron. “Het was voor iedereen een logische keuze. Ons waanzinnige avontuur begon in Menen, waar ook onze drummer Jason zijn thuisbasis heeft. Tijdens een optreden in een café op de Grote Markt werd het startsignaal gegeven van het King Hiss tijdperk dus was het een kwestie om ook thuis af te sluiten. We speelden trouwens al op Grensrock en dat zijn momenten die ons altijd zijn bijgebleven. Zonder veel aarzelen mogen we zeggen dat Grensrock bij onze coolste optredens ooit behoort, dus terugkeren is altijd een eer voor ons. Het is een knap voorbeeld van hoe je niet noodzakelijk een megafestival moet organiseren om een uitgelaten sfeer te hebben. De connectie met de bezoekers van Grensrock was bij de meest intensieve die we ooit hebben gehad.”

Op 23 juni hangen ze, na hun laatste optreden, hun gitaren aan de haak en kan de band terugblikken op een parcours waar velen jaloers op kunnen zijn. “Wanneer je spreekt over de meest indrukwekkende momenten, dan kun je twee kanten uit”, pikt Jan in. “Of we kunnen spreken over het jaar dat we zowel op Graspop als op Pukkelpop stonden, dat was toen echt leven aan 300 per uur. Maar je kunt natuurlijk ook de andere kant uitkijken, die van de vibe in het publiek. Zo was er die keer dat we moesten optreden bij een motorclub in Retie. Klein maar zelden zo een zweterige sfeer geweten. Nadien kwamen we dan nog allemaal terecht in de jacuzzi met een glas whiskey in onze handen. Het zijn zo een zaken die we nooit zullen vergeten.”

King Hiss houdt het dan wel voor bekeken, dat wil daarom niet zeggen dat de muzikale ambities volledig zijn verdwenen. Samen met drummer en Menenaar Jason Bernard kende Jan een soort van doorstart in de band Pablo Honey. “En ook daar is onze agenda al goed gevuld geraakt. Zo staan we op de affiche van Graspop en zijn we binnenkort aanwezig op een Duits festival met 5000 toeschouwers. Daar mogen we, als dessert bij wijze van spreken, het geheel afsluiten na een naam zoals Guano Apes. Je kunt dus zonder schroom gaan stellen dat we met Pablo Honey op dreef zijn.”