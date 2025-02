Kinder- en jongerenkoor Touché treedt op in cc Ghybe: “Meer dan een zanggroep”

Het Poperings kinder- en jongerenkoor Touché is volop in de weer voor z’n jaarlijks concert op zondag 16 februari. Hun ‘Vrolijke Winterconcert’ belooft een aaneenschakeling te worden van kinderliedjes, maar ook popnummers. Onder leiding van dirigente Nele Nouwynck en pianist Dieter Cailliau zullen de leden het beste van zichzelf geven.

“Kinder- en jongerenkoor Touché zag in 2016 het levenslicht”, beginnen dirigent Nele Nouwynck en bestuurslid Annelies Vanhooren te vertellen. “We tellen momenteel 17 leden en repeteren wekelijks op zondagvoormiddag. We doen meestal één optreden per jaar, waar we naartoe werken in de maanden vooraf. We treden ook soms op met andere koren of zangroepen, maar deze keer is het enkel en alleen de leden van Touché.”

Attributen

“Met het Vrolijk Winterconcert brengen we logischerwijze winterliedjes”, vervolgen Annelies en Nele. “De leden mochten nummers aanbrengen en dan werd gekeken of deze haalbaar waren of niet. De dirigente bracht ook nummers aan. Zo zijn we tot een mix van 17 diverse liedjes gekomen, van kindernummers tot popnummers. De meeste liedjes zingen we samen, maar enkele nummers worden ook gebracht door enkel het jongerenkoor. We spelen deze nummers onder pianobegeleiding van Dieter Cailliau. De leden zullen verschillende attributen dragen die passen bij het nummer en de winterse sfeer. Aan de bar zullen ook winterse drankjes te verkrijgen zijn en taart. We trekken dus het winterthema door in heel het optreden.”

Goede sfeer

“Naast onze wekelijkse repetities, doen we nog heel vaak activiteiten met de leden. We zijn meer dan enkel een zangroep. We doen allerhande uitstappen zoals eens naar Bellewaerde gaan, gaan schaatsen of houden een sint- of kerstfeestje. Dit schept een band onder de leden en brengt een goede sfeer in de groep. Nieuwe geïnteresseerde leden mogen nog steeds eens komen proberen of later nog instappen. Of ze kunnen eens langskomen op ons Vrolijk Winterconcert om de sfeer op te snuiven”, voegen Nele en Annelies er nog aan toe.