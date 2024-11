Kimsky in halve finale van liedjeswedstrijd New Stars

Op vrijdagavond 29 november staat Kimberly Rydlewski in de halve finale van de liedjeswedstrijd New Stars in zaal Valentino in Izegem. “Als ik de finale haal, dan mag ik straks vaker optreden in die zaal voor meer dan honderd toeschouwers”, vertelt de nieuwbakken inwoner van Mesen.

Kimberley Rydlewski (29) woont sinds afgelopen zomer in Mesen samen met haar mama Isabelle Verhaeghe en haar zoontje Emiliano (9). “We hebben onze verhuizing vanuit Dadizele nog geen minuut beklaagd”, vertelt ze. “Nog nooit voelde ik zo’n warmte en liefde als in een stadje als Mesen. Hier wonen heel rustige en heel vriendelijke zorgzame inwoners.”

Kimberly heeft één grote hobby: zingen. Op vrijdag 29 november staat ze in de halve finale van de liedjeswedstrijd New Stars in zaal Valentino in Izegem. Ze doet dat onder haar artiestennaam Kimsky. Ze zingt nu drie jaar. “Ik zong altijd mee met liedjes op de radio. Mijn mama moedigde me aan om ook eens live te zingen. Ik spaarde voor een micro en een geluidsinstallatie en koos voor het coveren van vooral Vlaamse schlagers van onder meer Marva en Laura Lynn. Ook liedjes van Ann Christy durf ik aan”, vertelt ze.

Single uitbrengen

In zaal Valentino organiseert Chris Reilhof jaarlijks een zangwedstrijd. “Haal ik de finale en behoor ik bij de beste drie, dan kan ik alvast optreden op de dansnamiddagen in zaal Valentino. Er komen telkens zo’n 100 tot 120 dansfanaten langs. Op het podium stonden eerder al Bandit, Frank Valentino, Leah Bien en Salim Seghers”, zegt Kimberley.

In de halve finale brengt Kimsky twee nummers. “Zeker op de playlist staat een nummer van de Nederlandse zangeres Marlous, Als hij ’s nachts piano speelt. Voor mijn tweede nummer twijfel ik nog tussen een lied van Frans Bauer of The Shorts.”

Kimsky timmert ondertussen voort aan haar muzikale weg en wil net als Chris Reilhof ook met tijd een single uitbrengen. In 1988 nam Reilhof deel aan het bekende Nederlandse tv-programma De Soundmixshow van Henny Huisman. In 1993 bracht hij Sierra Madre uit. Dat liedje werd ook uitgebracht door Jimmy Frey en Christoff en is een van zijn bekendste songs geworden. (MDN)