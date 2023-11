KIJK Kortrijkzaan Freek zingt mee op het podium met Canadese rockband The Beaches: “Onvergetelijke ervaring”

Freek Foulon uit Kortrijk mocht donderdagavond op het podium klimmen in Antwerpen om mee te zingen met een van zijn favoriete nieuwe artiesten ‘The Beaches’, een Canadese rockband van vier vrouwen. “Van zodra ik hun album hoorde, was ik instant fan. Ik heb dat specifieke nummer kapot gedraaid en wilde heel graag het stuk van de andere mannelijke artiest zingen. Vlak voor de bisnummers hebben ze mijn bordje gezien en mij op het podium gevraagd. Een onvergetelijke ervaring.”

Donderdagavond 16 november speelden de vier vrouwelijke bandleden van ‘The Beaches’ in de uitverkochte Kavka Zappa in Antwerpen. The Beaches zijn een rockband uit Canada, die in België vooral gekend kunnen zijn van hun hit ‘Blame Brett’ van hun nieuwe album ‘Blame My Ex’.

“Mijn vriendin raadde me aan om hun album te beluisteren en ik ben er sindsdien niet mee gestopt”

Freek Foulon, muziekleraar in ‘t Vier in Kortrijk kon via vrienden nog een ticket voor de uitverkochte show bemachtigen. “Mijn vriendin Uma had me een tijdje geleden aangeraden om naar hun album te luisteren en ik ben er eigenlijk nooit mee gestopt. Ik was direct verkocht en werd grote fan van de groep. Dus toen ze zeiden dat er nog een ticket over was heb ik niet getwijfeld.”

Plannetje uitwerken

“Deze week leefde ik al de hele tijd naar het concert toe vol spanning, omdat ik er zoveel zin in had. En plots haalde ik het idee in mijn hoofd om proberen op het podium te geraken om een van hun nummers mee te zingen. Ik dacht dat dat wel haalbaar zou zijn voor het nummer ‘My Body ft Your Lips’, omdat de artiest waarmee ze daarvoor samen hebben gewerkt, Beach Weather een man is en dan kon ik perfect zijn stuk mee zingen samen met hen”, vertelt Freek.

“Plots haalde ik het idee in mijn hoofd om op het podium te geraken en met hen mee te zingen”

Dat werd het ultieme doel van Freek en daarvoor had hij alles over. “Ik heb het de hele week extra geoefend op mijn gitaar en op de piano. Donderdagochtend zelf had ik het nog eens gespeeld en direct ook gefilmd. Ik dacht als ik er hen al een berichtje over stuur, dan weten ze al iets. Maar als artiest krijgen zij waarschijnlijk dagelijks talloze berichten, dus veel reactie kwam er niet op.”

De ochtend van het optreden zelf besloot Freek om het liedje te zingen en te spelen op de gitaar en een video ervan te delen met de band op Instagram. © Freek Foulon

“Toch wilde ik het nog een kans geven en heb ik de video gewoon op mijn verhaal op Instagram gedeeld en hen getagd met de boodschap dat ik naar het concert ging gaan en er zin in had. Toen hadden ze de video wel gezien en deze zelf ook opnieuw gedeeld. Dan zouden ze niet helemaal uit de lucht komen gevallen. Op het concert werden er blaadjes uitgedeeld met de tekst ‘Blame …’, waar je dan een naam van jouw ex kon schrijven. Maar ik heb gewoon de achterkant gebruikt om mijn vraag op te schrijven of ik niet met hen mocht meezingen.”

Eindelijk bingo

“Natuurlijk wilde ik dat blad niet de hele tijd in de lucht houden tijdens het concert. Dat zou vervelend worden voor de personen achter mij”, gaat Freek verder. “Ik heb het concert wat afgewacht en geluisterd welke nummers ze allemaal speelden. Het was zalig om te zien hoe die vier vrouwen op het podium stonden. Toen het einde naderde, dacht ik even dat ze het niet meer gingen spelen.”

“Maar toen ze opkwamen voor de bisnummers heb ik het blad toch in de lucht gehouden. Dat moet hen opgevallen zijn, want ze vroegen wat er op stond. Toen heb ik hen gevraagd of ik samen met hen kon zingen. Ze stelden eerste een ander ouder nummer voor dat ik niet kende. En toen hebben ze mijn naar voor gehaald en toch besloten om toch ‘My Body ft Your Lips’ te spelen.”

(Lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“Omdat ik muziek heb gestudeerd aan het Conservatorium ben ik het wel gewoon om op een podium te staan. Aan de ene kant was ik vrij rustig, maar aan de andere kant totaal niet. Ik was er helemaal onder de indruk van dat ik bij hen op het podium stond. Als ik stress heb, kan ik ook soms teksten vergeten, als je een cover doet of zo kan je je er nog uit zwansen, maar dat zou nu niet gaan. Daarom had ik me voorbereid en een spiekbriefje meegenomen.”

Na lang volhouden was het Freek dan toch gelukt om op het podium mee te zingen met The Beaches. © Uma Vandemaele

“Ik was heel zelfzeker begonnen, maar heb het blaadje er toch even moeten bijnemen. Het was een onvergetelijke ervaring, echt zalig om met hen op een podium te staan. Het was voor hen ook hun eerste concert ooit in Europa en ik ben daar een deel van geweest. Het is niet alleen een mooie herinnering voor mij, maar ook voor hen hoe iemand zo onvoorbereid mee op het podium kwam. Als ik een echt goed concert zie, wil ik altijd meedoen en dat heb ik nu ook gewoon kunnen doen!”

Zelf muziek maken

Voor Freek werd het nog een onrustige nacht. “Ik zat vol adrenaline en kon absoluut niet slapen. Pas vanochtend drong het besef echt door. De sociale mediamanager van de band heeft mij al gevraagd of ik een account heb op TikTok, wellicht omdat ze een video ervan ook daar zullen delen. Veel konden we anders niet praten op het podium, maar zo kan ik misschien nog wat contact met hen houden. Al denk ik niet dat ik het op het volgende concert nog eens zal proberen. Dat zal dan sowieso niet meer hetzelfde zijn.”

“Ik denk niet dat ik het nog eens bij hun volgende concert zal proberen, want dat zal sowieso niet hetzelfde zijn”

“Zelf zit ik ook in een band en na het concert heb ik mijn bandleden onmiddellijk gestuurd dat we echt moeten doordoen met onze nummers. Het voelde echt goed om op een podium te staan en dat wil ik graag vlug terug doen. Onze band is geïnspireerd op onder andere de muziek van The Beaches. Dus nu heb ik nog des te meer zin om er in te vliegen”, lacht Freek.