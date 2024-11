Kidspopduo BlitZ brengt meest inclusieve sinterklaasnummer ooit uit: “Voor alle kinderen dankzij SMOG”

De nieuwe sinterklaassingle van BlitZ, ‘Daar komt de stoomboot!’, zet samen met ‘SmogJeMee?’ inclusiviteit in de schijnwerpers. Daarmee wil men het lied ook toegankelijk maken voor kinderen die moeite hebben met spreken.

Pieterjan Beheydt uit Otegem en Jens Declerck vormen al ruim 15 jaar het kidspopduo ‘BlitZ’. Ze leerden elkaar kennen als monitor op de speelpleinwerking in Meulebeke waar ze de entertainmentmicrobe al snel te pakken kregen. Hun allereerste zelfgeschreven lied ‘Badaboem’ werd in 2008 even wereldnieuws toen hiphopster Usher voor z’n single ‘Make Love In This Club’ dezelfde melodie gebruikte.

Gebaren

Nu brengen de jongens hun nieuwste single uit, ‘Daar komt de stoomboot!’. “Het is een vrolijk en aanstekelijk sinterklaaslied dat gegarandeerd de feeststemming in huis brengt”, zegt Pieterjan. Wat vooral deze single uniek maakt, is de samenwerking met ‘SmogJeMee?’. “Voor het eerst wordt een sinterklaaslied ondersteund met SMOG, wat staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Dit is een vorm van communicatie die het lied toegankelijk maakt voor kinderen die moeite hebben met spreken, zoals kinderen met het syndroom van Down.”

In de bijhorende videoclip worden diverse gebaren op een speelse manier verwerkt, zodat iedereen kan meedoen. “Dankzij ‘SmogJeMee?’ zijn ook alle gebaren online beschikbaar, zodat niet alleen kinderen, maar ook broers, zussen, ouders en anderen SMOG kunnen leren en gebruiken”, aldus Pieterjan. “We willen dat alle kinderen van onze muziek kunnen genieten. Praten is vaak moeilijk voor kinderen met Down, daarom hebben we bewust gekozen voor SMOG. Dankzij ‘SmogJeMee?’ hebben we ervoor gezorgd dat iedereen mee kan doen”, vult Jens aan.

Streamingplatforms en YouTube

Met ‘Daar komt de stoomboot!’ brengt BlitZ niet alleen vreugde, maar dragen ze ook bij aan een inclusieve sinterklaasbeleving.

‘Daar komt de stoomboot!’ is te beluisteren via alle streamingplatforms en te bekijken op YouTube.