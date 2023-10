KH Sint-Cecilia brengt herfstconcert in zaal Verrekijker

Vanuit de oude voetbalkantine in Wingene weerklinken dezer dagen weer extra muzikale noten, de muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Wingene repeteren immers volop voor het jaarlijkse herfstconcert. Op zaterdag 21 oktober is het grote publiek om 20 uur welkom in feestzaal De Verrekijker voor een avond vol prachtige muziek. Het trommelkorps onder leiding van dirigent Joachim Vandendriessche opent het concert met twee zelfgeschreven composities. De harmonie brengt aansluitend een mooie variatie aan hafabra, pop- en filmmuziek onder leiding van dirigent Michiel De Jaeger. Met Lord Tullamore en Sword Of Honour staan alvast twee kleppers op het programma. Maar met muziek uit de film Crimson Tide, A Klezmer Karnival van Philip Sparke en een leuke medley van de Zweedse popformatie Abba staat er voor elk wat wils op het programma.

Ook de préharmonie onder leiding van dirigente Anthea Deblaere is opnieuw paraat met een aantal prachtige muziekstukken. Samen willen de muzikanten het publiek opnieuw in vervoering brengen. Voor 15 euro kan je genieten van een prachtige avond vol muziek. (KDV)

Tickets en meer informatie: www.khwingene.be