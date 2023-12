Kerstconcert Willem Vermandere steunt jeugd

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Veurnse Sint-Vincentiusvereniging (SVV) een kerstconcert door Willem Vermandere in de Sint-Walburgakerk. De opbrengst van de kaartenverkoop van deze elfde editie gaat naar de werking van de vereniging, die initiatieven in eigen regio steunt met focus op kinder- en jeugdproblematiek. “Het is een belangrijke sponsoractiviteit, maar, meer nog, een ontmoeting tussen sympathisanten en mensen die de kwetsbare jeugd in en rond Veurne een warm hart toedragen”, zegt SVV-voorzitter Paul Declerck. (MVO)

Op 16 december om 20 uur, Sint-Walburgakerk. Kaarten (23 euro in vvk, 25 euro add): www.sint-vincentiusveurne.be – Visit Veurne, 058 33 31.