Kerstconcert Lamidore samen met rasverteller Bart Cafmeyer

Tweemaal zingt het vierstemmige koor Lamidore in de kapel van het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove het concert ‘Kerst in Beeld’: op zaterdag 17 december om 19 uur en op zondag 18 december om 17 uur. Tussen de liederen door brengt rasverteller Bart Cafmeyer, die uit Torhout afkomstig is, het aloude kerstverhaal tot leven.

Voor de zondagse uitvoering zijn alle kaarten al de deur uit, maar voor de zaterdagavond kunnen de snelle beslissers wel nog tickets te pakken krijgen. Ze kosten 13 euro. Kinderen uit het basisonderwijs komen er gratis in.

Figuren uit kerststal

Het laatste kerstconcert van Lamidore dateert al van 2019, want daarna kwam corona en was er twee opeenvolgende kerstperioden geen sprake van optreden. Dit jaar in april nam het koor de draad weer op met het concert The Sixties en nu is er dus het optreden Kerst in Beeld.

“Ons kerstconcert steekt dit keer in een heel bijzonder kleedje”, zegt Claudine Verougstraete namens het bestuur van Lamidore. “We doen daarvoor een beroep op Bart Cafmeyer, de bekende woordkunstenaar die bovendien van Torhoutse origine is. Hij baseert zich op de figuren uit de kerststal om het kerstverhaal een eigentijdse dimensie te geven.”

“We laten ook ruimte voor samenzang”

“Met het koor zingen we het geheel aan elkaar met zowel moderne als authentieke kerstliederen. We weten dat ons trouwe publiek graag met een aantal liedjes meezingt en dus laten we ook voldoende ruimte voor samenzang. Optreden in de kapel van het Dienstenhuis Groenhove is een geschenk. Deze erfgoedparel is een oase van rust. Het diocesaan dienstenhuis is overigens de vaste repetitieruimte van het koor.”

Bart is een meerwaarde

Sinds een aantal maanden wonen in de rectorwoning bij de toegang tot het domein enkele vluchtelingen uit het door de gruwelijke oorlog getroffen Oekraïne. Na het concert The Sixties van april heeft Lamidore 500 euro bijgedragen aan de opvang van die mensen.

“Bart Cafmeyer heeft oog voor de actualiteit en linkt er het thema vluchtelingen aan”, vervolgt Claudine. “Hij is een uitmuntende verteller met een prachtige stem. Zijn inbreng betekent voor ons concert een enorme meerwaarde. We zijn blij dat hij ermee heeft ingestemd om met ons samen te werken. Zijn zus Ria Cafmeyer woont nog altijd in Torhout en is al vele jaren lid van Lamidore.”

Sinds 1960 samen zingen

Lamidore is een gemengd koor, dat in 1960 onder de naam Sint-Pieterskoor op de gelijknamige parochie opgericht werd. Intussen is het een 60-koppig, vierstemmig gezelschap, dat de titel koninklijk draagt. In de naam zit heel wat symboliek. Vooreerst de muzieknoten la, mi, do en re (die uiteraard op het samen muziek maken wijzen), daarnaast het Franse l’ami doré (wat betekent dat de onderlinge vriendschap goud waard is) en ten slotte amore (de liefde voor de muziek).

“Corona heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar we hebben met het bestuur tal van vindingrijke acties ondernomen om de sfeer in de groep te houden”, besluit Claudine Verougstraete. “En dat is ons effectief gelukt.”