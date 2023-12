Kerstconcert in de basiliek van Dadizele

Geboren Moorsledenaar Dimitri Vantomme organiseert op vrijdag 22 december in samenwerking met de cultuurdienst een kerstconcert in de basiliek.

Afgelopen winter traden Dimitri Vantomme, onder meer bekend als presentator van Ment TV en het televisieprogramma ‘We Like to Party’ en pianist Daniel Verstappen meermaals samen op. Met ‘Mag ik dan bij jou’ brachten ze een eigen single uit. “Nu gaan we nog een stapje verder en plannen we een kersttour waarbij we ook in Dadizele halt houden”, aldus Dimitri.

Met Amaryllis Temmerman en Sabien Tiels vervoegen twee ervaren zangeressen het duo. Daarnaast zullen ook de leden van het Dadizeelse koor Cantabile het beste van zichzelf geven. “Samen brengen we een grootse kerstshow”, aldus Vantomme. Hij groeide op in Moorslede waar tot op vandaag ook nog zijn ouders wonen. “Ik kom erg graag terug naar deze omgeving. Toen we hier kwamen kijken om in de basiliek op te treden had ik toch een bijzonder gevoel. Die basiliek blijft na al die jaren nog even indrukwekkend”, aldus Dimitri die nu in het Antwerpse woont en een eigen zaak heeft.

Kerstsingle

Het kerstconcert vangt aan om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via het nummer 0475 49 76 65 of via het emailadres cultuur@moorslede.be. “Het kerstconcert vindt dezelfde dag plaats als de kerstmarkt in Dadizele. Het is de bedoeling dat ik na het concert nog naar ’t Torreke trek om daar enkele ambiancenummers te zingen. Dat zal dan wel heel andere muziek zijn dan wat we in de basiliek zullen brengen.”

Voor Dimitri Vantomme zijn het alvast erg drukke kerstdagen. “Het is een heel speciale kerstperiode. We treden verschillende keren op, maar sinds vorige week is er ook een nieuwe kerstsingle, een samenwerking met de Nederlanders van ‘Opgeblazen’ en dj Lucki Luc. Het is een echt ambiancenummer geworden.”