Kerst met De Colores in Sint-Medarduskerk in Eernegem

Op zaterdag 16 december verzorgt het koor De Colores een kerstconcert in de Eernegemse Sint-Medarduskerk. Dit Torhoutse koor, onder leiding van Geertrui Verdonck, telt ook enkele leden uit Eernegem en Ichtegem die uiteraard hun beste beentje zullen voorzetten bij dit optreden in de eigen gemeente.

De Colores werd 45 jaar geleden opgericht als gelegenheidskoor en groeide uit tot een vierstemmig koor. Filip Bisschop (73) was 42 jaar de huisdirigent, hij gaf in 2020 de baton door aan Geertrui Verdonck (53). Geertrui is gevangenisaalmoezenier in Brugge. Zij is zeer geïnteresseerd in Huub Oosterhuis (dichter en theoloog, 1933-2023) en aangezien De Colores veel teksten van Oosterhuis zingt, was ze kandidaat om Filip Bisschop op te volgen.

“Het koor telt momenteel een 45-tal leden onder wie drie uit Eernegem en een viertal uit Ichtegem”, weet Johan Soenens (60) ut Eernegem, zelf al 15 jaar lid. “Ik had nog nooit in een koor gezongen toen Filip mij vroeg om bij De Colores te komen. Je mag het dus gerust een late roeping noemen”, voegt hij er lachend aan toe.

Meezingen mag

Het kerstconcert zal bestaan uit twee delen: het eerste deel wordt een mix van liederen van Oosterhuis en bekende kerstliederen, in het tweede deel brengt het koor het Klein Kerstoratorium van Oosterhuis op muziek van Tom Löwenthal.

De gekozen teksten van Oosterhuis gaan over vrede, recht en rechtvaardigheid en sluiten aan bij de kerstsfeer. Aangezien De Colores een traditie heeft van meezingen zal het publiek uitgenodigd worden om de bekende liederen mee te zingen.

Het Klein Kerstoratorium is een vertelling die start bij het Oude Testament en eindigt bij Kerstmis. Dit deel wordt opgeluisterd met enkele zangsolo’s.

(ED)