‘Kerst in Mjinde’ schenkt 3.500 euro aan zorginstelling Althus: “Volgend jaar komt er een nieuwe editie”

Na het succes van ‘Kerst in Mjinde’ kondigen de organisatoren aan dat er volgend jaar een tweede editie komt. Het voorbije kerstconcert van 7 december in de Sint-Vedastuskerk bracht flink wat centen op voor het goede doel. Een cheque van liefst 3.500 euro ging naar de zorginstelling Althus, het voormalige Kerckstede.

Organisatoren Christiaen Buyse, James Van Mechelen, Paulette Wydoodt en Henk Beghein wisten met artiesten Fabrizio Zeva en Corina, jeugdharmonie Athalo en de zingende broers Jean-Pierre en Patrick Lepoutre op de affiche 350 concertgangers te lokken naar de allereerste ‘Kerst in Mjinde’.

“Het is een prachtig kerstconcert geworden. De kerk, die voor de gelegenheid sfeervol aangekleed en prachtig verlicht was, zat bomvol. Op het einde gaf het publiek een staande ovatie. De dagen nadien kregen we van alle kanten complimenten”, zegt koster Christien Buyse trots.

Het unieke concert bracht de mooie som van 3.500 euro op. Dat geld gaat naar Althus uit Staden, een zorginstelling voor personen met een verstandelijke beperking. “Jarenlang nam ik Nadia, één van de bewoners van de zorginstelling, overal mee naar concerten en optredens. Dat deed haar helemaal opfleuren. Helaas was ze te fel verzwakt om dit kerstconcert nog te kunnen bijwonen. Op 20 december is ze overleden”, zegt Paulette Wydoodt.

Snoezeltenten

Algemeen directeur Peter Daschot van Althus zal met het geschonken bedrag twee snoezeltenten aankopen voor de zorginstelling. “Zo’n snoezeltent is voor ons een grote meerwaarde. We hebben heel wat minder mobiele mensen, die niet naar onze vaste snoezelruimte kunnen komen. Dankzij een verplaatsbare snoezeltent krijgen ze nu ook de kans om rustgevende momenten van zintuiglijke beleving te ervaren. Helaas krijgen we daar geen subsidies voor. Dankzij ‘Kerst in Mjinde’ is een aankoop nu toch mogelijk.”

Gesterkt door het succes van de eerste editie blikken de organisatoren vol vertrouwen vooruit naar volgend jaar. “Het staat al vast dat er een tweede editie zal komen op 6 december 2025, opnieuw in de Sint-Vedastuskerk. Welk goed doel we dan zullen steunen, zullen we later bekendmaken”, klinkt het.