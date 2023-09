Katrien Verfaillie bezingt de liefde in West-Vlaams én Frans

Katrien Verfaillie stelt op vrijdag 6 oktober in het Concertgebouw in Brugge haar nieuwe album Vanuut mien erte voor. De Stavelse componiste, pianiste en nu ook zangeres trekt voluit de muzikale kaart sinds ze tijdens de coronaperiode een hit te pakken had met Kunnik Nemi Na Joen Komn, een West-Vlaams lied op de melodie van Mijn Dorp, bij ons bekend van Wim Sonneveld.

Daaruit volgde het album Gie Zorgt, een gesmaakte ode aan de zorgsector. “Ik heb mijn bestemming gevonden, ik wil voortaan liedjes schrijven en die, samen met mijn pianocomposities, brengen voor een publiek. Het geeft me de kans om naast mijn muzikale ook mijn gevoelige én humoristische kant te laten zien.”

Tranen in de ogen

Haar nieuwste album bevat liedjes over de liefde, in het West-Vlaams én in het Frans. “De West-Vlaamse nummers schreef ik zelf. Het dialect gaat me nu eenmaal het best af om iets op een sappige, geestige manier te vertellen. Het West-Vlaams klinkt ook bijzonder poëtisch.”

“Voor de Franse liedjes zette ik gedichten op muziek, liefdespoëzie van Apollinaire, Marceline Desbordes-Valmore, Rilke… Zelf kon ik het niet mooier zeggen in het Frans. Ik schreef daarvoor composities die ik onder de gezongen tekst speel. Ik heb er lang op geoefend, maar ben heel tevreden met het resultaat.”

De liedjes gaan over de liefde in al haar facetten. “De liefde is universeel. Van hartverscheurend liefdesverdriet tot de grappige kantjes: iedereen herkent zich erin. Soms zie ik mensen tranen in de ogen krijgen, ze voelen waar ik het over heb.”

Katrien zingt niet over zichzelf, al sluipt er wel eens een eigen ervaring in haar teksten. “Ik heb mijn bestemming ook op dat vlak gevonden. Ik heb een gevarieerd liefdesleven achter de rug, en bewaar daaraan alleen maar goeie herinneringen. Ik onthou alleen het mooie van de liefde, daarom zing ik er ook zo graag over.”

Vrijdag 6 oktober, 20.30 uur. www.concertgebouw.be