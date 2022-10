Katnuf wint Persprijs in Roeselare dankzij doorbraak met ‘Van mij zijn’

In de Keuken van Dovy op De Munt werd vrijdagavond de Persprijs uitgereikt aan Anas Kasmi aka Katnuf die onlangs doorbrak in Nederland én België.

De Persprijs wordt ieder jaar uitgereikt door de Perskring Roeselare. Daarbij nomineren ze drie kandidaten die zich verdienstelijk hebben gemaakt in of voor Roeselare. De winnaar wordt bepaald door een combinatie van stemmen van het publiek en de perskring zelf. Daarbij kwam Katnuf als winnaar uit de bus. Hij is afkomstig van Rotterdam, maar woont sinds zijn zesde bij ons. Hij stootte door naar de top van de charts, zowel in Nederland als in België met zijn ‘Van mij zijn’. Daarbovenop haalde hij deze week ook nog eens een gouden plaat, zowel in Nederland als in België.

Anas haalde het voor Bart Callant en Alexander Doom, die zich vooral op sportief vlak toonden. Bart organiseerde de wereldrecordpoging spinning tijdens de Roeselaarse Batjes. Alexander Doom veroverde met de Belgian Tornados op het WK indoor atletiek goud op de 4×400 m.

Dit jaar was de Persprijs een authentieke foto met een Roeselaars beeld door fotograaf Stefaan Beel.