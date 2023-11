Katleen De Vylder uit De Haan verklankt de klimaatcrisis op harp: “Liefde voor natuur sijpelt in elke compositie binnen”

Harpiste Katleen De Vylder (61) heeft een nieuw album uit: bijna drie jaar nadat ze met ‘Minnestreel der Dansende Zielen’ het breekbare zielenleven verbeeldde, laat ze nu ‘Stille Stormen’ los op de wereld. Zes toongedichten voor harp, over de natuur en haar moeizame gevecht tegen de klimaatopwarming. “Een eeuwenoude compositie die langzaam wegsmelt.”

Zwanenzang der IJsbergen, IJsberen op Glad IJs, Gletsjer in Nood: de zes composities op Stille Stormen zijn duidelijk ingegeven door de klimaatcrisis die wereldwijd om zich heen grijpt. De eerste compositie – In het Oog van de Storm – schreef Katleen in het voorjaar van 2022, toen de ene na de andere voorjaarsstorm over ons land raasde.

“Terwijl de wind rond het huis joeg, bereikten ons ook de eerste beelden van de oorlog in Oekraïne. Deze compositie is een reflectie op die onrust: misschien kan je op de melancholische toonaarden de moeders en grootmoeders, kinderen en kleinkinderen zien wandelen tot over hun grens. Net zoals de noten over de snaren van mijn harp wandelen – soms heel voorzichtig, soms bevlogen door de stormwind, in een wereld vol gebroken akkoorden.”

Natuurelementen

Klimaatakkoorden noemt Katleen ze toepasselijk. “Mijn liefde voor de natuur sijpelde in elke compositie binnen. Hofdans der Koninginnenpage beschrijft de korte levensdagen van de vlinder, op Heidegetijden speelt het leven op de heide – en jammer genoeg ook de droogte die dat leven tenietdoet – een hoofdrol.

Vóór alles heb ik evenwel geprobeerd het overleven van de natuurelementen in beeld te brengen. Aan de hand van de vele technieken van het harpspelen, zoals glissando’s, gebroken akkoorden en flageolets, verklank ik het leven, de natuur en haar gevecht tegen de klimaatopwarming. Een eeuwenoude compositie die langzaam wegsmelt”, klinkt het.

Voor de kenners: Katleen bespeelt op Stille Stormen een concertharp Salzedo’ van Lyon & Healy. “Kenmerkend voor deze harp is de art-decostijl, met zijn nauwkeurig lineair snijwerk en sobere geometrische decoratie die je kan terugvinden in de zuil en de voet.

Dezelfde stijl, typisch voor de jaren 1920, vind je ook terug op de versierde klankkast”, aldus Katleen, die optrad in de kleinste zaaltjes te lande maar ook in kapelletjes, kerken en kastelen. De laatste jaren legt ze zich vooral toe op het componeren van toongedichten voor harp, composities die geregeld te horen zijn op Klara.

‘Stille Stormen’ kost 20 euro en is te verkrijgen via e-mail: info@katleendevylder.be of bij Standaard Boekhandel. Meer info via de site.