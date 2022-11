Karen Damen en Filip Bollaert Band spelen twee kerstconcerten voor Huis Snello

Muzikant Filip Bollaert (49) uit Sint-Michiels, die onder meer speelt in de band van Guga Baul en in het verleden nog gitaar speelde tijdens liveshows van de originele K3, is peter van Huis Snello in Snellegem (Jabbeke). Dat is een project dat jongvolwassenen met een beperking helpt zelfstandig te kunnen wonen. Filip brengt samen met zijn band en Karen Damen twee kerstconcerten ten voordele van Huis Snello op 10 en 11 december.

Filip leerde enkele jaren geleden Daphne (25) kennen op een optreden in De Haan. Daphne vroeg hem Mia te zingen, het bekende nummer van Gorki. Daarna heeft Filip nog met Daphne, die in een rolwagen zit, gedanst. Twee dagen later kreeg Filip Bollaert een dankbaar mailtje van haar papa. Hij vroeg hem peter te worden van Huis Snello in Snellegem. “Ik heb daarover moeten nadenken, want dat betekent dat je een engagement aangaat, maar heb ja gezegd. Ondertussen ben ik blij dat ik peter mag zijn van zo’n mooi project.”

Zelfstandig wonen

Huis Snello is een project rond jongvolwassenen met een beperking. “Het is een huis waar ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. De bewoners moeten er zich thuis voelen, vriendschapsbanden kunnen opbouwen, zich integreren in onze maatschappij”, vertelt Filip. Ouders werken er samen met professionele diensten. Er zijn 14 kamers voor jongvolwassenen met een beperking. “Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking meer kansen krijgen in onze samenleving. Rolstoelgebruikers krijgen tijdens een optreden of tijdens een voetbalmatch vaak een goede plaats, maar het kan nog beter. We moeten echt goed voor die mensen zorgen.”

Filip plant op 11 en 12 december een kerstconcert ten voordele van Huis Snello in samenwerking met Karen Damen. Als muzikant speelde hij vroeger bij Studio 100. Zo speelde hij gitaar bij de shows van de originele K3. Niet zo heel lang geleden kwam Filip Karen opnieuw tegen op een optreden in Antwerpen. Door wat bij te praten kwam het idee voor een kerstshow.

Studio Guga

Daarnaast heeft Filip Bollaert natuurlijk nog projecten als muzikant. “De laatste jaren zijn er enkele vaste projecten geweest die heel intensief waren. Zo heb ik drie seizoenen in de band van De Cook & Verhulst Show gespeeld. Ook waren er Radio Guga en Studio Guga. Nu begeleid ik, samen met de band van De Cook & Verhulst, een aantal artiesten. Ik vorm daarnaast ook een duo met Eric Melaerts en wij treden vaak samen op bij bedrijfsfeesten of zo. Volgend jaar komt Studio Guga terug, dat wordt opnieuw een drukke en toffe periode.” (Senne Haegebaert)