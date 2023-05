Kapster Monia uit Zwevegem verzorgt Gustaph voor finale Eurovision: “Ik maak de hoed stevig vast zodat die het hele optreden blijft zitten”

Kapster Monia Van Lancker uit Zwevegem mag dit jaar het kapsel van de Belgische inzending Gustaph verzorgen. “Ik zal hem op de finaledag een hele dag volgen en bijstaan. Zijn haar vooraan moet goed liggen, zodat je het van onder de hoed ziet uitkomen. Maar het belangrijkste is om de hoed zelf goed vast te pinnen, zodat die zeker blijft zitten. Iedereen is hier erg fan van Gustaph, want hij is oprecht zo lief. Volgens mij maakt hij kans om heel hoog te eindigen.”

Kapster Monia Van Lancker (53) uit Heestert, een deelgemeente van Zwevegem mag dit jaar voor de derde keer mee met de entourage van Eurovision om de kandidaten van de nodige kapsels te voorzien. “Ik werk in mijn eigen kapsalon met de producten van Moroccanoil, die de hoofdsponsor is van Eurovision. Daarom kregen we de uitnodigingen om verschillende opleidingen te volgen tot in Barcelona, zodat we konden solliciteren om mee te gaan als kapster. Op de een of andere manier ben ik er bij geraakt”, vertelt Monia trots.

“Op de finaledag zal ik de enige kapster zijn, die de hele tijd bij Gustaph blijft, zelfs tot vlak voor hij op het podium gaat”

“Waarschijnlijk zijn ze wel tevreden van mijn werk, want ik mag nu al voor de derde keer mee. Ik was er al bij in Rotterdam, vorig jaar in Turijn in Italië en deze keer in Liverpool. Dit is echt een fantastische en unieke beleving, want je komt heel dicht bij de artiesten en mag ook naar de show gaan kijken. Op de finaledag zal ik als enige kapster de hele tijd bij Gustaph blijven, omdat hij liever bekende handen bij zich heeft. Ik zal hem volgen tot vlak voor hij op het podium gaat, zodat alles zeker goed zit.”

Gustaph zong de pannen van het dak tijdens de halve finale. © Belga Image

Hoed van Gustaph

Alle kapsels worden vooraf vastgelegd en afgestemd met de outfits. “Bij Gustaph moeten we zijn haar vooraan goed brushen, zodat het mooi plat ligt en nog zichtbaar is van onder de hoed. De hoed zelf is ook heel belangrijk. De elastiek binnenin moet met schuivertjes goed vastgepind worden, zodat die tijdens de hele act blijft staan. Tijdens zijn optreden houd ik mijn vingers gekruist dat de hoed zeker goed zit, want dat is erg cruciaal.”

“Het is cruciaal dat de hoed van Gustaph tijdens het hele optreden goed blijft zitten”

Gustaph en Monia controleren dat de hoed zeker voldoende vast zit, zodat hij niet afvalt. © Monia

“Ik ben heel fier dat ik het kapsel van Gustaph en zijn entourage mag verzorgen”, glimlacht Monia breed. “Hij is oprecht een heel lieve man en maakt veel kans om hoog te eindigen. Iedereen van de beveiliging tot make-up artiesten zijn zot van hem. Toen ik nog wat laatste dingen aan het aanpassen was, kwam Sam Ryder, die vorig jaar voor het Verenigd Koninkrijk deelnam en tweede werd langs en feliciteerde hij Gustaph met zijn optreden. Hij had mij toen ook herkend en even dag gezegd. Voor mij is Gustaph sowieso een winnaar.”

Lange dagen

Maar het Eurovisionleven als kapster is niet altijd glitter & glamour. “Het zijn al de hele week lange dagen. Je bent van ‘s ochtends 10 uur tot middernacht druk bezig. Vorig jaar waren we met 24 kappers om op een week tijd 1.750 afspraken af te werken. Dit jaar zijn we met een team van 32, maar er zijn ook heel wat meer mensen mee. Eurovision wordt duidelijk terug veel populairder. Je moet ook echt alle technieken onder de knie hebben, want soms ben je zelfs met drie kappers aan een persoon bezig.”

“Tijdens de repetities en halve finales moest ik het haar van de artiesten terug goed leggen na hun optreden”

Kapster Monia met Sam Ryder, de deelnemer van het Verenigd Koninkrijk vorig jaar, die ze mocht stijlen. © Monia

“Het is hard werken, maar dat is zeker de moeite waard”, glundert Monia. “Overdag help ik bij het klaarmaken van alle artiesten. Tijdens de halve finales en de repetities mocht ik dan ‘s avonds in de green room staan, waar de artiesten na hun optreden kunnen chillen. Voor zij daar gingen zitten, kwamen ze dan nog even bij mij langs om hun haar na de act terug goed te leggen. Op de finaledag blijf ik aan Gustaphs zijde tot hij op het podium stapt.”

Andere artiesten

Monia werkt ook mee aan het kapsel van de dames van Moldavië. © Belga Image

Dankzij Eurovision mocht Monia al verschillende artiesten en muzikanten verzorgen. “De meeste artiesten zijn hier heel warm en lief, zoals Gustaph en Sam Ryder. Ook in het team van de kappers is de sfeer zalig. Want je helpt elkaar waar je maar kan. Voor de twee vrouwen van Moldavië werken we met drie samen om hun haar in het goede model van de hoorn te krijgen.”

“Ik ben heel dankbaar dat ik die kans krijg, want ik leer hier ook veel bij van mijn collega’s en dat is ook allemaal mooi meegenomen voor mijn eigen zaak. Na het optreden van Gustaph zal ik ook van de finaleshow kunnen genieten. Daarna is er nog een afterparty met het team en zondagochtend om 4.30 uur vertrekken we al terug richting België. Dan is het terug wachten tot volgend jaar”, lacht Monia.