Kapel van voormalige Brugse kantschool voor arme meisjes wordt een jazztempel

Kunstencentrum KAAP heeft in Brugge een nieuwe concertzaal ontdekt: in de neoclassicistische kapel van het Hof Bladelin in de Naaldenstraat worden voor het eerst twee internationale jazzconcerten georganiseerd. Een voormalige kantschool voor arme meisjes wordt een jazztempel!

Kunstencentrum KAAP vormt het Hof Bladelin om tot een nieuwe concertzaal en haalt twee keer internationale jazzartiesten naar dit middeleeuws stadspaleis in de Naaldenstraat. Op zaterdag 26 november om 20 uur gaat de Amerikaanse celliste Tomeka Reid, lid van het Art Ensemble of Chicago, een muzikaal duel aan met de Britse pianist Alexander Hawkins. Op 10 december komt de visionaire Zuid-Afrikaanse pianist Nduduzo Makhathini zijn tiende cd ‘In the spirit of Ntu’ live voorstellen.

Tachtig plaatsen

Alexander Hawkins. © Francesca Patella

De site is een opmerkelijke keuze voor het brengen van concerten, waar amper tachtig mensen kunnen plaatsnemen. Het is een verborgen architecturale parel in Brugge. In het nieuwe boek ‘Brugge ongezien’ beschrijven auteurs Nico Blontrock en Chris Weymeis het Hof Bladelin. Het is genaamd naar Pieter Bladelin, een raadsheer van de Bourgondische hertog Filips de Goede. Die liet voor 1451 een patriciërswoning optrekken, die hij later verkocht aan de Italiaanse bankier Piero de Medici.

Kapel

Tomeke Reid © Scott Hesse

In 1829 richtte priester Leon de Foere er een kantschool voor arme meisjes in. Hij stichtte tevens de zustercongregatie Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, de huidige eigenaar van het gebouw. In het klooster werd in 1832 een laat-classicistische kapel gebouwd naar een ontwerp van de Brugse architect François Cools. Daar vinden nu twee jazzconcerten plaats. Een eenmalig feit of een mooi voorbeeld van duurzame herbestemming?

Info: www.kaap.be.