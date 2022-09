Kamerkoor Ultreya viert twintigste verjaardag met jubileumconcert en tentoonstelling

Kamerkoor Ultreya mocht vorig jaar twintig kaarsjes uitblazen en wil die verjaardag post-corona op gepaste wijze vieren. Deze maand organiseert het daarom zowel een jubileumconcert als een tentoonstelling.

Op 8, 9, 10 en 11 september is de Expo ‘20 jaar Kamerkoor Ultreya’ nog te bezoeken in het Koetshuis van Mulle de Terschueren. Op donderdag en vrijdag van 18 tot 20 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. De tentoonstelling neemt je mee doorheen het rijkgevulde archief van de koorvereniging. Na 11 september verhuist de expo dan naar de Sint-Pieterskerk, waar ze van 14 tot en met 25 september telkens tussen 8 en 18 uur te bezichtigen is.

Het hoogtepunt van de jubileumviering is het jubileumconcert in de Sint-Pieterskerk op 25 september. Het concert wordt tevens het afscheid van bezieler en dirigent Tom Hoornaert. Hij zal zijn eigen compositie Verlangen nog een laatste keer dirigeren. Zijn opvolger Steven Verplancke zal de algemene leiding van het concert in handen hebben.

Tickets reserveren kan via 0494 15 91 38 of reservatie@ultreya.be. (TM)