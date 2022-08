K3 was niet genomineerd voor de Zomerhit, deze Kortrijkse wel

Zaterdag vindt in Blankenberge de uitreiking van de Zomerhit plaats. Zangeres Axelle was genomineerd, maar viel nu net buiten de laatste tien. Voor de Kortrijkse, die op muzikaal vlak nog maar net komt piepen, is het een overweldigend jaar tot nu toe. In februari verloor ze immers haar vader en grootste fan, de bekende Kortrijkse ondernemer Pierre Vandeputte. “Ik sta sterker op het podium nu. Die nominatie was een boost voor mijn zelfvertrouwen.”

“Ik was wel wat ontgoocheld, ja. Maar niet verrast”, glimlacht Axelle, daags nadat bekend raakt dat ze niet bij de laatste tien kandidaten zit die zaterdag kans maken op de Zomerhit. “De concurrentie is niet min. En als je weet dat zelfs Clouseau die top tien niet gehaald heeft… Ik besef ook dat ik nog niet zo lang bezig ben.”

Twee zomers geleden kwam de Kortrijkse voor het eerst piepen, met het Spaanse nummer Mala Leche. Dat maakte ze met haar vriend Willem Vanderstichele (een Kortrijkse producer, ook bekend als Hush, red.). En van Mala Leche (slechte melk, red.) ging het naar Milk Inc., want vorig jaar pakte ze uit met Si tu m’attends, een Franse versie van de klassieker Walk on Water. Regi dook toen mee de studio in en het nummer kreeg aardig wat airplay op de radio. Ook haar derde nummer Candy Crush scoorde dit voorjaar en Axelle werd zo een van de twintig genomineerden voor de Zomerhit. “Ik was heel blij met die nominatie, wat een boost voor mijn carrière kan betekenen. Ik mocht ook optreden tijdens de eerste aflevering van Zomerhit, wat ik wel een zotte ervaring vond.” Wel straf: K3 was niét genomineerd.

Plakken op het scherm

Ondanks haar eerder beperkte podiumervaring had ze toen merkbaar meteen het publiek mee en flaneerde ze op de planken alsof ze nooit iets anders deed. “Mijn moeder zei toen ook dat ik op het scherm plakte. Maar het klopt: ik voel me écht goed op zo’n podium. Ik had nog nooit voor 5.000 man opgetreden en het gevoel zat meteen juist. Ik stond er ook van te kijken dat een groot deel van het publiek mijn nummer al kon meezingen.”

Zangeres Axelle Vandeputte: “Heel bizar, maar sinds m’n vader er niet meer is, komen er heel wat opportuniteiten op mijn pad.” (foto VRT) © VRT

Of haar carrière nu gelanceerd is, wil ze niet expliciet uitspreken. “Het is hard werken. Ik besef dat de weg lang kan zijn. Veel artiesten die vandaag succes hebben, moesten ook stevig aan die weg timmeren. Maar ik ben jong en niet gepresseerd. Ik kan succes ook in perspectief plaatsen.” Daar zit ongetwijfeld de recente dood van haar vader voor iets tussen. Pierre Vandeputte overleed begin februari op 57-jarige leeftijd. De Kortrijkse ondernemer vormde samen met zijn oudere broers Luc en Christian de vierde generatie van het familiebedrijf Vandeputte, dat een groot gamma zeepproducten produceert. Ook zoon Maxime zit in de zaak. “Mijn vader was mijn grootste fan. Hij was lang ziek en mijn muziek was iets waar hij zich aan optrok. Elke dag liet hij weten hoeveel keer mijn nummer al gespeeld was op Spotify of als het ergens anders werd opgepikt. Heel schattig. Op het podium van Zomerhit staan, was dan ook echt emotioneel. Natuurlijk had ik hem er graag bij gewild, maar ik weet ook dat hij trots zou zijn. (denkt na) Het is heel vreemd. Sinds hij er niet meer is, komen er heel wat opportuniteiten op mijn pad. Die wil ik met beide handen grijpen. Het is een heel vreemd jaar. Het slechtste en tegelijk ook het beste jaar van mijn leven.”

Nieuwe single

Net als haar vader is Axelle behoorlijk ondernemend ingesteld, want ze mikt in september al op de release van een nieuwe single. “Dan wil ik ook bekijken met mijn platenfirma welke richting we de komende periode uitgaan. Ik ben ook benieuwd wat dat nieuwe nummer zal doen, en of Zomerhit zal zorgen voor wat extra aandacht. Welk nummer het straks wordt, dat zijn we nog volop aan het bekijken.”

Eerst een Spaans, dan een Frans en nu een Engelstalig nummer… Is het volgende dan Nederlandstalig? “Goh, dat vind ik een moeilijke. Ik hang namelijk qua uitspraak zowat tussen het AN en het West-Vlaams. Geen van de twee voelt honderd procent echt aan als mijn ding op een podium, vandaar dat ik het bij Engels hou. Dat gaat ook het best om te schrijven. Ja, ik schrijf zelf, samen met mijn vriend. We maken er een punt van om zoveel mogelijk zelf in handen te nemen. Alles qua foto’s, social media of videoclips doen we zelf. Dat werkt wonderwel en het zorgt ervoor dat we ook bij de pinken blijven.”

Axelle steekt haar ambities niet onder stoelen of banken. “Ik wil heel graag de top bereiken. De wereld veroveren! (lacht) Nee, serieus, ik wil heel graag internationaal doorbreken. Zo’n festival als Glastonbury lijkt mij fucking cool. Euh, al ben ik voor alle duidelijkheid ook al heel content met het podium van Werchter. (denkt na) De nominatie voor de Zomerhit zorgde wel voor een boost voor mijn zelfvertrouwen. Ik ben ook supertrots op mezelf, ook hoe ik terugkaats na zo’n lastige periode. Ik voel dat ik nu veel sterker op het podium sta.”

Wie dan wel de Zomerhit wint, weten we zaterdagavond tijdens een live show vanuit Blankenberge. “Ik duim voor Pommelien Thijs met haar nummer Ongewoon. Een topnummer. Volgens mij maakt ze ook echt een kans. Het zou fijn zijn dat een jong meisje wint. Ik steun volop vrouwen in deze business. Ik heb haar nog niet ontmoet, maar ze lijkt een hele leuke persoonlijkheid te hebben.”

De finale van de Zomerhit wordt zaterdag 20 augustus om 20.50 uur live uitgezonden op Eén en VRT NU en is ook integraal te beluisteren op Radio2 en in de Radio2-app.