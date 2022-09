K.H. De Volksvreugd Proven trakteert op gratis aperitiefconcert: “Populaire deuntjes en een Abba-medley passeren de revue”

De K.H. De Volksvreugd Proven organiseert op zondag 18 september een gratis aperitiefconcert. De dirigenten zorgen voor een gevarieerd programma met zowel filmmuziek als dansnummers.

De Volksvreugd startte vorig jaar met het nieuwe concept van een gratis aperitiefconcert in open lucht. “Toen als heropstart na een veel te lange onderbreking door corona. Het initiatief viel zo in de smaak bij het publiek dat we dit jaar opnieuw uitnodigen op het aperitief”, zegt Stef Denecker, namens de 100-jarige muziekvereniging K.H. De Volksvreugd Proven.

Gevarieerd programma

“De dirigenten zorgen voor een gevarieerd programma dat door iedereen geapprecieerd kan worden. Zowel filmmuziek, een Abba-medley, evergreens, meeslepende dansnummertjes, populaire deuntjes als een stevige mars passeren de revue. Dit programma wordt gebracht door alle beschikbare muzikanten van De Volksvreugd. Vanaf de jongsten van het Provens Jeugdorkest, over de ritmesectie van het trommelkorps tot de geroutineerde muzikanten van de harmonie spelen apart en in wisselende combinaties. Ook de dirigenten Marieke Rabaey en Lorenzo Tuytens wisselen elkaar hierbij af.”

Speelplaats

Bij mooi weer zal het concert plaatsvinden op de speelplaats bij OC De Croone te Proven. “Als de weergoden niet meewerken, wordt er geaperitiefd in de zaal. Het wordt een gezellige ontmoeting van familie en vrienden met een lekker drankje bij de hand en ontspannende livemuziek. Boven op de drankenlijst staat de vertrouwde Provense picon.”

100 jaar

Vanaf 10.30 uur ben je welkom op het concert op zondag 18 september. “De eerste noten weerklinken om 11 uur. Onze muziekvereniging treedt ook nog op in Poperinge op zondag 2 oktober ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan. Op zondag 6 november nodigt het PJO je uit op het spaghetticoncert en op zaterdag 17 december is er alweer een ‘Concert met smulmarkt’ in en nabij OC De Croone te Proven. Ook al is De Volksvreugd 100+, er wordt niet stilgezeten.”