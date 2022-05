Jubileummars van Vermaak na Arbeid in wereldpremière uitgevoerd in Koolkerke

Met twee jaar vertraging heeft de harmonie Vermaak na Arbeid dit weekend in Koolkerke in wereldpremière de jubileummars van hoornist Michiel Van Mulders live vertolkt. Hij schreef deze compositie twee jaar geleden voor het 65-jarig jubileum van deze muziekvereniging. Door corona moest de live uitvoering van de mars twee jaar op zich wachen.

Na twee jaren zonder Lenteconcert, was het eindelijk zover. De Koolkerkse sporthal werd zaterdagavond omgebouwd tot een concertzaal en zat vol voor het plaatselijk orkest Vermaak na Arbeid. Op het programma stond onder meer de uitgestelde wereldpremière van de jubileummars geschreven door hoornist Michiel Van Mulders voor het 65-jarig bestaan van de harmonie in 2020.

De aanwezigen kregen ook een promovideo voor jeugdmuziekonderwijs te zien. Doorheen het hele concert waren de jonge muzikanten van het jeugdmuziekonderwijs een rode draad. In de eerste helft van het optreden kwamen verschillenden van hen in actie op het podium. Jonge muzikantjes, veel van hen zonder eerdere podiumervaring, brachten het beste van zichzelf als zangers, trommelaars of trompettist.