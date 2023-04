Jubileumconcert voor 100 jaar Harmonie Leo XIII Izegem

Harmonie Leo XIII Izegem viert feest dit jaar. De harmonie mag 100 kaarsjes uitblazen en daar zijn ze bijzonder fier op. Hun verjaardag vieren ze maar wat graag met een jubileumconcert op zaterdag 22 april. Het belooft een concert vol prachtige muziek en verrassingen te worden.

Koninklijke harmonie Leo XIII, of in de volksmond ook ’t Gildemuziek, ontstond al in 1922, ze zijn dus aan een feestjaar bezig. Na hun verjaardagsconcert op 8 oktober volgt er nu een heus feestconcert op zaterdag 22 april in cultuurhuis De Leest.

“Het belooft een prachtige avond te worden”, glundert dirigent Francis Bonte, die de harmonie al sinds 2005 onder zijn hoede heeft. Het harmonie-orkest is lang niet de enige groep die musiceert op 22 april. “We mogen rekenen op ons slagwerkensemble Leotalic onder leiding van Hans Dewachtere en ook Jeugdharmonie Toeti met dirigent Lynn Callewaert zal het beste van zichzelf geven.”

Veel muzikale vrienden

De harmonie nodigt tal van bevriende muziekverenigingen uit om samen met hen te vieren. “We werken onder de noemer harmonie Leo XIII & Friends en dat nemen we heel letterlijk. We hebben heel wat muziekgroepen en mensen uitgenodigd om met ons mee te vieren. We zijn heel blij dat The Swigshift, een band met Ierse volksmuziek, en het Koninklijk Sint-Ceciliakoor Sint-Katharina ook deel willen uitmaken van ons feestelijk concert.”

“We brengen alles in ware André Rieustijl met de nodige toeters en bellen. We beloven de mensen een prachtige, muzikale avond waarin tal van stijlen aan bod zullen komen. Zo hebben we klassieke werken, maar zal er ook plaats zijn voor popmuziek, folk en percussie. Zang en dans zullen zeker ook niet ontbreken. We maken er een echt belevingsconcert van met tal van verrassingen.”

Nieuwe leden welkom

De harmonie repeteert sinds enkele jaren in de Mentenhoekstraat 4. “We doen dat nog altijd op vrijdagavond. Mensen die na ons concert graag willen aansluiten, mogen zeker contact met ons opnemen, hoe meer zielen hoe meer vreugd!”

Het concert op zaterdag 22 april start om 20 uur. “We nodigen iedereen van harte uit. Kaarten zijn genummerd en kosten 20 euro, mensen met een vrijetijdspas kunnen er voor de helft van de prijs in. Kinderen onder 12 jaar krijgen gratis een plaatsje. Tickets reserveren kan eenvoudig met een mailtje naar secretaris.leo13@hotmail.com of via 0494 57 08 11. We hopen om voor een nokvolle zaal te mogen spelen, dat zou voor ons echt de kers op de taart zijn.”

(MV/foto JC)