Jubileumconcert ‘Those were the days’ in cc Guldenberg: Ortier zingt 20 jaar “voor plezier”

Zingen brengt plezier, dat hoor en zie je wanneer koor Ortier repeteert. Occasioneel treedt het 45-koppig koor naar buiten, zoals op 11 en 12 februari naar aanleiding van hun twintigjarig jubileum. Met ‘Those were the days’ brengen ze vooral nieuwe nummers. Het wordt een spektakel met veel actie op het podium, want ook het oog wil wat.

Op zaterdag 11 en zondag 12 februari brengt koor Ortier het concert ‘Those were the days’. Een jubileumconcert, want twintig jaar geleden kwamen enkele vrienden voor het eerst samen in het zaaltje boven café Alfa. Toen al was hun voornaamste motivatie “voor het plezier van het zingen”.

Choreografie

“Welke nummers we precies brengen houden we graag als een verrassing”, zegt dirigente Anneloor Meersman. “We kunnen wel vertellen dat er naast enkele nummers uit het bekende repertoire vijftien nieuwe nummers worden gebracht. Het programma is zeer divers, van folk tot pop, van meer ingetogen nummers tot zeemansliederen. Het is dan ook niet evident voor het koor om alles onder de knie te krijgen, te meer omdat elk nummer zijn eigen choreografie krijgt.”

Anneloor is sinds tien jaar de dirigente, het concert is meteen ook voor haar een jubileum. Zij volgde Hans Vanhauwaert op die tien jaar geleden overleed aan een hersentumor. Vorig jaar nog werd hij herdacht tijdens ‘Op Hans’, onder meer met een optreden van Ortier. Hans nam zestien jaar geleden het roer over van de eerste dirigent, Wannes Cappelle. Die was toen, in 2003, nog even student in Antwerpen. Om de twee weken stapte hij met de piano onder de arm de trein op richting Wevelgem.

Repetitieweekend

De lijfspreuk van Ortier is ‘Voor het plezier van het zingen’. Wekelijks repeteert het vierstemmig koor in jeugdclub Ten Goudberge. De leeftijd varieert van 24 tot 65 jaar. Het koor telt 13 sopranen, 14 alten, 7 tenoren en 7 bassen.

“De grootste motivatie is nog steeds het plezier van het samen zingen”, beaamt voorzitter Julie Corne.

“Na al die jaren en repetities vormen we ook een vriendengroep. Zo vaak treden we niet op, maar wanneer we zoals nu een avondvullend concert geven, bereiden we dat tot in de kleinste details voor. Een groep houdt zich bezig met de inrichting van de zaal, de naaigroep zorgt voor de kledij die speciaal voor dit optreden gemaakt wordt. Dat we enkele weken voordien samen op weekend trekken om intensief te repeteren helpt natuurlijk om alles georganiseerd te krijgen. En om de liedjes in te studeren!”

‘Those were the days’ in cc. Guldenberg op zaterdag 11 februari om 20 uur en op zondag 12 februari om 11 uur. Een kaart kost 12 euro, 6 euro voor wie jonger is dan 12. Reserveren kan via https://bit.ly/Ortier_in_concert of via de Facebookpagina. (Stefaan Lernout)