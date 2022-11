Jubileumconcert Sint-Cecilia afsluiter van 200 jarig bestaan

Het was een indrukwekkend muzikaal jaar voor de jubilerende harmonie Sint-Cecilia. De kers op de taart moet het jubileumconcert worden van zaterdag 19 november om 20 uur in de grote feestzaal van het Ontmoetingscentrum Mandelroos.

Het wordt alweer een co-productie met de toneelvereniging Meer Vreugde en de plaatselijke foto diaclub. Het concert telt een bezetting van 65 man allemaal eigen muzikanten. De tickets kosten 10 euro in vvk en 12 euro aan de deur. Kinderen tot 12 betalen 7 euro. Er kan gereserveerd worden via 094/453598. Het concert staat o.l.v. Kristof Casier dirigent. Filip Seynaeve, zelf afstammeling van de één van de stichters gaf wat toelichting bij het jubileumconcert.

Familie Seynaeve

“We zijn nu 200 jaar verder en merkwaardig genoeg zijn 7% van de bezetting van de harmonie afstammelingen van de stichter Karl Seynaeve die in 1822 samen met Conrad, Remi, Henri en Sylvin aan de wieg stond van de harmonie Sint-Cecilia. Liefst tien afstammelingen van de familie Seynaeve maken vandaag nog steeds deel uit van de muzikale bezetting wat toch heel merkwaardig is en daar zijn we heel fier op.

Het zijn de muzikanten Huguette Bonte, Antoon Braet, Lieve Seynaeve, Filip Seynaeve, Bert Declerck Remy Braet, Pieterjan Casaert, Artuur Casaert, Sien Declerck en Sophie Seyns. Wellicht zit het muzikale diep in de genen van de familie Seynaeve.”

Thema

“Wat het thema van het jubileum concert betreft werd er gekozen voor een rode draad nl. de geschiedenis van de harmonie en de geschiedenis van het dorp. Zo is er in de loop van het concert een bijzondere herneming van het muzikale stuk ‘Mandelroos’ ooit geschreven door de Marcel Vanquickelborne ooit vele jaren dirigent van de harmonie. Ook de verbroedering met het Duitse Wetter wordt in de verf gezet. Ook tijdens het jubileumconcert wordt er samengewerkt met toneelkring Meer Vreugde. Zo zal Bernadette Damman als een oma met een kind op haar schoot voorlezen uit een heel oud boek over Oostrozebeke. Zij zal ook de verschillende stukken aan elkaar praten.

Tussendoor worden ook historische dia’s geprojecteerd door de plaatselijke foto-diaclub. Kortom het wordt een soort totaalspektakel die het jubileum jaar moet afsluiten in samenwerking met andere verenigingen. Kortom, een soort totaal concept dat men zeker niet mag missen. Bovendien is de bezetting die bestaat uit 65 man volledig uit de eigen harmonie. Ik zou zeggen nu heel veel verenigingen het moeilijk hebben om te overleven zijn we bijzonder live en kicking”, besloot een enthousiaste Filip Seynaeve.

