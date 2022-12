Jubilerend Sint-Niklaaskoor krijgt versterking voor kerstconcert

Het Sint-Niklaaskoor geeft op zondag 11 december om 17 uur een jubileumkerstconcert voor haar 50ste verjaardag. Het koor kan voor het concert met harmonie De Bie rekenen op extra versterking.

De inkom (kaarten aan de ingang) bedraagt 10 euro. Na afloop van het jubileumconcert is er een gratis drink. “Het kerstconcert in de Sint-Niklaaskerk is een traditie die teruggaat tot ons ontstaan 50 jaar geleden”, weet stichter-dirigent Hubert Cottenie (82).

“Het concert van 11 december gebeurt in samenwerking met harmonie De Bie. Ons koor, dat muzikaal begeleid wordt door Johny Duthoy, zingt vooral oude kerstklassiekers zoals Susa Nina of Nu zijt Wellecome. De harmonie onder leiding van dirigent Stan Christiaens speelt dan weer moderne kerstmuziek zoals Last Christmas, Happy Christmas.”

Extra volume en kleur

Speciaal voor deze feestelijke gelegenheid krijgt het Sint-Niklaaskoor versterking van 15 oud-leden en sympathisanten. “Ik schreef een aantal mensen aan en was aangenaam verrast dat er zovelen bereid waren om ons koor eenmalig te versterken. Het verschil is duidelijk hoorbaar, die bijkomende stemmen geven extra volume en kleur aan onze gezangen”, aldus Hubert Cottenie.

Op 18 december neemt het koor deel aan het Kerstgebeuren in Rekkem en op kerstavond om 17 uur luisteren de koorleden de kerstmis in de Sint-Niklaaskerk op.

(CB)