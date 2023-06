Jos Decloedt en koor Sempre a Capella brengen ‘Tijd Dijt’

Op zaterdag 10 juni om 20 uur in het Diocesaan Dienstenhuis Groenhove (Bosdreef) brengen Jos Decloedt (foto) en zijn nieuwe a-capellakoor Sempre a Capella de muzikale voorstelling Tijd Dijt. Jos start de avond met een persoonlijke conference Kroniek in Kronkels. Daarin heeft hij het over de periode van de oerknal tot nu en later, met tussendoor een uitweiding over Johannes Tourout, een Vlaamse polyfonist uit de 15de eeuw die wellicht uit het Torhoutse afkomstig was. Vervolgens zingt Sempre a Capella onder de leiding van Jos een kort recital, bestaande uit een tiental koorwerkjes. Het gezelschap bestaat sinds oktober vorig jaar en treedt na zes repetities voor het eerst live voor het publiek op. Er wordt onder meer een fragment gezongen uit een Maria-motet van Johannes Tourout en dit in primeur voor Torhout. Iedereen is gratis welkom. Na het recital is er vrijblijvend een bijdrage mogelijk voor het project SOS Kinderdorpen, de wereldwijde kinderontwikkelingsorganisatie. Vooraf inschrijven, is niet nodig. (JS)