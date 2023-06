Jordy uit Maldegem in finale van Schlagerfestival-Jongtalent

Donderdag 15 juni kan een belangrijke dag worden in de carrière van de 23-jarige Maldegemnaar Jordy Vannett. Dan wordt de finale van het Schlagerfestival Zomereditie-Jongtalent georganiseerd. De winnaar is zeker van optredens in programma’s met grote sterren.

“Ik sta reeds 8 jaar op de planken en tijdens mijn optredens breng ik alle genres. Het is wel de bedoeling om mij in de schlagers te specialiseren. Toen ik enkele maanden terug hoorde van de schlagertalentenjacht heb ik mij met een demo ingeschreven. Enkele weken later kreeg ik bericht dat ik in de finale zat. Die finale vindt plaats op 15 juni. Donderdag breng ik voor het eerst mijn nieuw nummer”, aldus Jordy. (LV)