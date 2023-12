Joost neemt dirigeerstokje over van vader José Deryckere

Harmonie Orkest Burleske, al 58 jaar de muzikale trots van Gullegem, komt op zaterdag 13 januari 2024 in het Theatercentrum Guldenberg in Wevelgem naar buiten met een nieuwjaarsconcert. Dat wordt een eerste keer geleid door Joost, de zoon van stichter José Deryckere.

Burleske ontstond in 1966 toen José plannen maakte om binnen de schoot van de Gullegemse harmonie en die van Lendelede een jeugdharmonie op te richten. “Hiervoor moest ik het stellen met zeven muzikanten, wat veel te weinig was”, herinnert hij zich. “Kort daarvoor was in Gullegem echter een muziekschool opgestart en kon ik daar volop leerlingen ronselen. In die tijd hadden jongeren alleen maar muziek of voetbal om zich te ontspannen.”

Het nieuwe initiatief sloeg aan en voor hij het goed en wel besefte, kon José muzikanten inschrijven in Gullegem, Lendelede en Zwevegem: drie muziekmaatschappijen waarvan hij al dirigent was. Zijn Burleske werd in geen tijd een begrip in binnen- en buitenland, onder meer door concertreizen en tal van gastoptredens met gevestigde artiesten. Het leverde hem – zelfs in het buitenland – tal van erepenningen en onderscheidingen op. In 1974 kwam daar nog de kinderharmonie Miniburleske bij. Daar gaf hij na twintig jaar het dirigeerstokje door aan zijn schoondochter Lut Van Duffel.

De directie over Burleske droeg José, die 86 wordt in 2024, in september over aan zijn zoon Joost (60). Die werkt als solo-trombonespeler in het Kunsthuis van Opera en Ballet Vlaanderen, nam al in 1998 de dirigeerstok over van zijn vader in Lendelede en is als jazzliefhebber onder meer muzikaal leider van The Concord Jazz Ensemble. Joost is buiten zijn bigband ook nog met tal van andere jazzprojecten bezig. Jazz en harmonie zijn zijn favoriete passies.

Joost kan moeilijk stilzitten. Nog een eigenschap die hij van zijn vader erfde. Die laatste hield zich tijdens de coronapandemie, als alle groepsoptredens stillagen, nog volop bezig met het digitaliseren van de rijke muziekbibliotheek van Burleske. Hij houdt zich nog met de administratie van de vereniging bezig en maakt volop plannen om het unieke zelfgebouwde repetitie- en concertlokaal aan de Poezelhoek, op te frissen.

“Ik ben nog volop aan het zoeken naar partituren voor nieuwe optredens”, zegt zoon Joost. “Met de bezetting van 45 tot 50 muzikanten waarover ik momenteel beschik, zijn er nog mogelijkheden zat, maar ik laat me nog op geen speelkalender vastpinnen.” (AV)

Het nieuwjaarsconcert in zaal Guldenberg vangt aan om 19 uur. Kaartjes 12 euro in voorverkoop zijn verkrijgbaar op jose.deryckere@telenet.be. Aan de kassa betaal je 15 euro.