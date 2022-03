Jonge Oostendenaar (19) raast als een TGV door muzieklandschap: “Nu ook contract met SoundCliud binnen”

Op zijn 18de versierde de jonge Neal Huybens een platencontract bij het label van Dimitri Vegas & Like Mike. Enkele maanden later deed hij dat opnieuw bij platenlabel Sony. Op zijn 19de tekent hij nu een contract bij streamingsplatform SoundCloud. Of hoe een jonge Oostendenaar timmert aan een carrière in de muziekwereld.

Het gaat bijzonder snel voor de jonge Oostendenaar. Amper een jaar is hij fulltime aan de slag met muziek. Toch scoorde Neal al enkele hits met ‘Voyage Voyage’, ‘The One That Got Away’, ‘Bailame’ en ‘Dat jij er bent’. Neal studeerde af in de richting kantoor, maar is vastbesloten een carrière uit te bouwen in de muziekwereld. Hij was amper twaalf jaar toen hij gefascineerd raakte door alles wat enigszins met muziek te maken heeft. Het begon toen hij luisterde naar enkele dj-sets. “Vooral hoe zo’n set in elkaar stak, triggerde me”, legt Neal uit. “Toen ik dat doorhad, probeerde ik het zelf en dat lukte me vrij aardig. Een jaar later kreeg ik mijn eerste dj-boot voor mijn verjaardag. Het was meteen de start van mijn eerste eigen nummers.”

Ondertussen timmert Neal bijzonder hard aan een carrière onder de naam ‘Judge Neal’ en dat lukt hem best wel goed. “Nog net geen jaar geleden sleepte ik een contract binnen bij platenlabel Sony”, zegt Neal. “In november 2021 kwam dan het contract bij het platenlabel van de gewezen nummer 1-dj’s van de wereld Dimitri Vegas & Like Mike. Tussendoor was ik ook al een van de deelnemers van het online muziekprogramma Popland van Mind The Voice. Of het allemaal niet te snel gaat? Als een TGV, maar daarvoor doe je het toch? Ik probeer mijn muziek herkenbaar te maken. Mensen moeten horen aan de muziek dat die van Judge Neal komt. En dat wordt blijkbaar gesmaakt.”

Neal produceert de nummers en hangt er het instrumentale gedeelte aan, samen met de achtergronden. Die stuurt hij op naar zangers en co-writers en die sturen het sample dan afgewerkt met hun stem terug. “Ik samplede zo al de stem van Brielle Von Hugel, op haar zestiende halve finalist bij American Idol, maar er waren ook al samenwerkingen met het muzikale Franse duo Laurène & Louis en Nito-Onna. Mijn laatste nummer ‘Dat Jij er Bent’ haalde in amper drie dagen maar liefst 100.000 streams op streamingsplatform Spotify en belandde ik zo op de tiende plaats in de playlists tussen artiesten als Stromae, Adele en Bastille. Het nummer begon eigenlijk als grap toen een vriend mij vroeg op een nummer te maken voor zijn moeder. Uiteindelijk bleek er veel potentieel in het nummer te zitten en daardoor werd besloten om het uit te brengen, met succes.”

Neal sloot 2021 af met maar liefst een miljoen global streams op het streamingsplatform. Door het succes van het laatste nummer, plant hij nog meer Nederlandstalige nummers later dit jaar. Met het contract met SoundCloud staan voor de jonge Oostendenaars drukke tijden te wachten.