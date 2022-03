Jonge muzikanten kunnen musiceren tijdens play-in

Tijdens de paasvakantie zijn de jongste muzikanten weer welkom in Aarsele voor de 19de editie van de mini play-in. Het is intussen een traditie geworden van Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele. “De stukken worden een week op voorhand op maat van onze muzikantjes geselecteerd.”

Drie Aarseelse dirigenten staan op vrijdag 8 en zaterdag 9 april klaar om de jongste muzikanten twee dagen vol fijne muziek te bezorgen. Hans Vuylsteke en Mieke De Meyer zijn er al bij van de eerste editie, voor Louis Snauwaert wordt het zijn vuurdoop. Hij is momenteel de dirigent van de jeugddrumband en muzikant bij de drumband en het orkest. “We begonnen met de mini play-in in het jaar 2000”, vertelt dirigent Hans Vuylsteke, die tot nu toe elke editie al dirigeerde en ook de dirigent is van het jeugdorkest en orkest van de harmonie. “Vier jaren ging de play-in niet door, waardoor we nu aan de 19de editie zitten. Onze bedoeling is eigenlijk om de jongste muzikanten uit verschillende korpsen voor een muzikale tweedaagse samen te brengen. Vaak vinden play-ins plaats voor muzikanten vanaf 12 jaar, waardoor de 9 tot 11-jarigen uit de boot vallen. Die wilden wij bereiken en daarin waren we de eerste uit de regio.”

Muzikale stressweek

Ook Mieke De Meyer, muzikante en hulpdirigent, was er die eerste keer in 2000 bij, straks dirigeert zij voor de 17de keer. “Een play-in moet je je eigenlijk voorstellen als twee dagen vol repetities, waarin gewerkt wordt naar een slotconcert. Bij ons is er echter ook plaats voor ontspanning.” Concreet repeteren de jonge muzikanten maar liefst 12 keer gedurende 45 minuten, afgewisseld door de drie dirigenten. Er volgt daarna nog een generale repetitie. “Eén namiddag is er ook ontspanning, denk dan aan spelletjes spelen, knutselen, sporten… Daarvoor is een hele jeugdploeg aangesteld, die samen met onder andere de kookploeg het logistieke regelt.” Over de muziek wordt grondig nagedacht. “De week voor de play-in mag je voor ons gerust een muzikale stressweek noemen”, lacht Hans. “Dan kiezen we de stukken, op maat van onze muzikantjes en de bezetting die we samen kregen. We zoeken naar muziek die aansluit bij hun leefwereld, een combinatie van filmmuziek, popmuziek, origineel werk en klassiekers die ze herkennen.”

Praktisch

De mini play-in vindt plaats op vrijdag 8 en zaterdag 9 april. Alle muzikanten vanaf opleidingsjaar 2.2 (of 2de jaar instrument) met een instrument gangbaar in een HAFABRA-bezetting kunnen deelnemen. Wie dat wenst, kan gratis overnachten in het jeugdontmoetingscentrum in Aarsele. De deelnameprijs bedraagt 40 euro, maaltijden inbegrepen. Inschrijven voor de play-in kan tot 27 maart. Alle ouders en sympathisanten worden uitgenodigd op het slotconcert op zaterdag 9 april om 20 uur in de Parochiezaal in Aarsele. De toegangsprijs bedraagt 7 euro, kinderen komen er gratis in. (LD)