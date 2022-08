Jonge muziekfan (11) mag tijdens concertdebuut opblaasbootje in met drummer Rammstein

Emiel Hommez (11) uit Poperinge wist vorige week woensdag even niet wat hem overkwam, toen hij tijdens het concert van Rammstein mee mocht in een rubberbootje over het publiek. Net op het moment dat zijn papa hem omhoog duwde merkte de drummer van de band de jongemuziekfan op en trok hem in het bootje. “Het was de eerste keer dat ik naar een groot concert ging kijken en al meteen dit, ongelofelijk.”

Vorige woensdag was het zover voor Emiel Hommez, die dag zou hij eindelijk zijn favoriete band Rammstein aan het werk zien. De Duitse groep speelde een concert in Oostende en de jongeman trok er samen met zijn mama Evelyne, stiefpapa Frederik en zijn stiefzus Tess naartoe. “Het was een verjaardagscadeau voor elk van hen”, vertelt Frederik. “We hadden plaats in het midden van de ‘golden circle’, waardoor we alles goed zagen.”

Voor Emiel kon de avond al niet meer stuk toen hij zichzelf plots op het grote scherm zag geprojecteerd worden. De jongen was net met zijn T-shirt aan het zwaaien. De apotheose moest dan echter nog komen. “Rammstein heeft de gewoonte om tijdens de concerten met een rubberbootje over het publiek te surfen. In een zeldzaam geval trekken ze zelfs iemand mee aan boord”, aldus Frederik. “Op een concert in Nijmegen had ik gezien waar het bootje ongeveer vertrok en op basis daarvan stelden we ons strategisch op. Emiel had ’s morgens al gezegd dat hij zijn kans wou wagen. Net toen het bootje voorbijkwam tilde ik mijn stiefzoon de lucht in en waarachtig, de drummer greep zijn hand vast en trok hem omhoog.”

Hand van de zanger

Op het filmpje is duidelijk te zien dat Emiel met zijn vreugde geen blijf weet. De jongeman gooit zijn armen de lucht in en hij schreeuwt het uit. Het opblaasbaar bootje werd tot aan het podium gebracht, waar de jongen van Till Lindeman, zanger van de band, een hand kreeg. “Toen hij terug bij ons kwam, had hij de frontman niet eens gezien”, aldus Frederik. “Zo onder de indruk was hij.”

Emiel was ooit wel naar Marktrock in Poperinge geweest, maar nog nooit naar een concert van een omvang als Rammstein. “Mijn stiefzoon kreeg de liefde voor de band mee van mij, want ik ben grote fan. Als het lukt gaan mijn vriendin en ik een paar keer per jaar gaan kijken. Nadat we woensdag al waren geweest, zijn we de dag daarop (Rammstein speelde twee dagen na elkaar in Oostende, nvdr) nog eens geweest. Emiel wou aanvankelijk nog eens meegaan, maar hij was te vermoeid. Het wordt trouwens heel moeilijk om zijn eerste concertervaring te overtreffen. Hij zal in ieder geval weten wat vertellen op school.”