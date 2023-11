Jonge Brugse muzikanten in Cultuurcentrum

Op vrijdag 24 november om 20.30 uur biedt het Cultuurcentrum Brugge in zaal Daverlo een podium aan twee jonge Brugse artiesten.

Hendrik Lasure speelt bij SCHNTZL, Bombataz, Thunderblender en is bandleider bij Warm Bad. Dit jaar neemt hij het heft in eigen handen en gaat aan de slag als soloartiest. Het resultaat is de folky plaat Het Wiel, voor fans van Sufjan Stevens, Jónsi en Joni Mitchell. Karen Vanhulle is een fijnbesnaarde singer-songwriter. Deze Brugse nachtegaal kleurt graag buiten de lijntjes en projecteert haar romantische en kritische kronkels in eigen songs met warme en wrange harmonieën.